Радимов – о финале ЧМ-2018: «Ну какая Хорватия? Сдавайте билеты»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов удивлен парой команд, которые встретятся в финале чемпионата мира-2018.

«Сборная Англии, забив мяч и уйдя в оборону, проиграла сама себе. Трусость убивает в спорте.

Ну все что угодно, но не такого финала заслуживал ЧМ-2018. Ну какая Хорватия в финале? Сдавайте билеты», — написал Радимов в своем твиттере.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии 14-го июля в Санкт-Петербурге.

Англия не прошла. Но это лучшее решение