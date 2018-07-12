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  • Радимов – о финале ЧМ-2018: «Ну какая Хорватия? Сдавайте билеты»

Радимов – о финале ЧМ-2018: «Ну какая Хорватия? Сдавайте билеты»

12 июля 2018, 10:06
44

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов удивлен парой команд, которые встретятся в финале чемпионата мира-2018.

«Сборная Англии, забив мяч и уйдя в оборону, проиграла сама себе. Трусость убивает в спорте.

Ну все что угодно, но не такого финала заслуживал ЧМ-2018. Ну какая Хорватия в финале? Сдавайте билеты», — написал Радимов в своем твиттере.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии 14-го июля в Санкт-Петербурге.

Англия не прошла. Но это лучшее решение

Источник: Twitter
Чемпионат мира Англия Хорватия Радимов Владислав
Комментарии (44)
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Project Бабангида
1531379533
длительное прибывание с таней булановой, не могло не сказаться на здравомыслии человека. за уши никого не притянули, кто достоин тот и в финале
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bset
1531380461
И вообще, завидовать надо. Нам бы такую сборную. Многие играют в топ-клубах, бывшие югославы везде котируются высоко. А наши что? Никто не зовет, а если и позовет, то фиг их из России выгонишь на понижение зарплаты.
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zico2205
1531380509
Вроде бы Радимов был адекватным, а тут какую то чушь лепит...У Англии очень слабая оборона и ее элементарными ошибками и воспользовались хорваты...А они это хорошо умеют делать...И финал, я думаю логичен...У Хорватии наверное лучшая оборона и лучшие центральные хавы...Лука с Иваном - это просто фантастика !!! Пока Модрич и Мбаппе (по моему мнению)претендуют на звание лучшего игрока чемпионата...Ну Мбаппе - это талантище !!! А вот Модрич- это такая работоспособность, такое виденье поля и культура паса, что просто КОСМОС....А то, что многие гранды не дошли до финала- вполне предсказуемо...Футбол перестал быть игрой одного человека и Месси и Неймар и Роналду наверное это поняли....Ну и главное- выровнялся уровень команд всего мира...И это замечательно !!! За это мы и любим футбол !!! Этот чемпионат наверное пока лучший в истории !!!
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Рубик Докоян
1531380622
Одни могут сдавать билеты другие анализы, каждому своё...
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Патронташ
1531380746
Радимов давно потерял всякую связь с реальностью. Среднестатистический в прошлом футболист возомнил себя "футбольным богом", который все в футболе знает и всех в нем может судить. Модрича, Ракитича, Манжукича и К он за достойных соперников не считает. Тут без пристрастия к алкоголю или наркоте не обошлось. Ему бы нарколог сейчас хороший не помешал. Может врач еще сможет вернуть обществу полноценного гражданина.
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ЮНик
1531380863
Радимов хотя бы в курсе, что Хорватия уже была бронзовым призером на ЧМ? Знает, что почти все её игроки выступают в европейских топ-клубах, где Радимову играть и не снилось?
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Владислав Vlad
1531380931
Видимо у Радимова нету билетика на финал. Вот он и просит сдать билеты. Хитрец)))
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OfaZavr
1531385298
ну а хорваты виноваты что-ли что почти все фавориты устранились с турнира, они молодцы своим трудом и бойцовскими качествами добились этого выхода в финал.
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ДЖУZ
1531386283
Ну какая Хорватия?!!! Осёл! Хорватия как минимум заслужила большое уважения на этом чемпионате! Это как минимум!
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zigbert
1531386892
В финале слабых команд не бывает.
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