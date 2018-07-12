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    Радимов – о финале ЧМ-2018: «Ну какая Хорватия? Сдавайте билеты»

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов удивлен парой команд, которые встретятся в финале чемпионата мира-2018.

    «Сборная Англии, забив мяч и уйдя в оборону, проиграла сама себе. Трусость убивает в спорте.

    Ну все что угодно, но не такого финала заслуживал ЧМ-2018. Ну какая Хорватия в финале? Сдавайте билеты», — написал Радимов в своем твиттере.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии 14-го июля в Санкт-Петербурге.

    Англия не прошла. Но это лучшее решение

    Источник: Twitter

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    12.07.2018 10:06
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 июля 2018, 21:50

      ЧМ 2018 -чемпионат низвержения лидеров мирового футбола так что логичное его завершение победа Хорватов

      0
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 12 июля 2018, 15:33

      Влад, собственно , и интеллектом-то никогда не отличался. А сейчас хотел пропиариться , считая тут нас за быдло. Так, дешевый финт...

      5
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 июля 2018, 13:57

      Ну Хорваты гораздо лучше показывают футбол чем Французский автобус, так что можно было написать, сдавайте билеты зачем на автобус смотреть, но никак не про Хорватов такое писать

      0
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      Рейтинг: +695

      fan-man 12 июля 2018, 13:33

      Да все ждали финал из условных Германии, Аргентины, Бразилии или Испании

      0
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      Рейтинг: +49

      utyf17 12 июля 2018, 13:03

      радимов один из лучших экспертов нашего футбола. К сожалению у нас мало не только хороших футболистов, но и экспертов. А РАдимов имел ввиду,что в финале не будет борьбы. Посмотрим.

      -1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ > utyf17 12 июля 2018, 13:06

      Мне кажется за счёт неуступчивого характера хорватов её будет ещё больше

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 12 июля 2018, 12:58

      Я думал ты Родимов, а ты муж Булановой....

      4
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 12 июля 2018, 12:48

      Иди Буланову сдай. Не понимаю персонаж который хочет обгадить собственный футбольный праздник.

      3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 июля 2018, 12:31

      А тут президент РПФЛ делал предположение по выходу России в финал. Тоже агитировал бы билеты сдавать? А за работу не боишься? А как спортивный принцип? У хорватов больше половины команды в топ клубах Европы вкалывают, а мы своего Головина все пристроить не можем,но пиаримся -что подвиг сделали.

      3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 12 июля 2018, 12:15

      Влад, ну хорош херню нести. Выиграли и выиграли, результат главное. Когда наши с испанцами проползли до пенальти - ничего не смущало?

      4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 12:14

      В финале слабых команд не бывает.

      9
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll > zigbert 12 июля 2018, 21:32

      Но при этом бывают разгромы.

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