Замдиректора Marca: «На этот раз пути назад нет. Роналду рассорился с Пересом и покинет «Реал»

Журналист, заместитель директора известной мадридской газеты Marca Карлос Карпио заявил, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду не останется в мадридском клубе.

«На этот раз пути назад нет: Криштиану не продолжит выступать за «Реал». Его отношения с Флорентино Пересом слишком ухудшились. И Роналду, и клуб знают, что если они продолжат сотрудничество, это плохо закончится.

В «Реале» начинается новая эра», – написал Карпио на своей странице в твиттере.

По информации СМИ, основной претендент на Роналду – «Ювентус».