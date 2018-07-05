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  • Замдиректора Marca: «На этот раз пути назад нет. Роналду рассорился с Пересом и покинет «Реал»

Замдиректора Marca: «На этот раз пути назад нет. Роналду рассорился с Пересом и покинет «Реал»

5 июля 2018, 15:35
12

Журналист, заместитель директора известной мадридской газеты Marca Карлос Карпио заявил, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду не останется в мадридском клубе.

«На этот раз пути назад нет: Криштиану не продолжит выступать за «Реал». Его отношения с Флорентино Пересом слишком ухудшились. И Роналду, и клуб знают, что если они продолжат сотрудничество, это плохо закончится.

В «Реале» начинается новая эра», – написал Карпио на своей странице в твиттере.

По информации СМИ, основной претендент на Роналду – «Ювентус».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания. Кубок Реал Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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WhiteEgon
1530794482
Тогда Ювентус должен Куадрадо продать, чтобы Роналду "7" номер освободить
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серега кашин
1530795687
горячее межсезонье ожидается
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insider_retro
1530795820
При всём обилии поступающей инфы от различных источников, истина обнажится скоро сама, нужно просто подождать и не нагнетать ажиотаж... "Если ты в полной темноте, нужно просто сидеть спокойно, пока твои глаза не привыкнут к этой темноте..." (Харуки Мураками)
Ответить
ivanthebest
1530798714
Вот куда куда, но в Юве это перебор... Рон заслуживает куда большего, при всём уважении к Ювентусу...
Ответить
bset
1530800111
Ну если и в Юве продолжит демонстрировать мастерство, я тогда не знаю, о каком Месси может идти речь.
Ответить
Ravil
1530801723
В Краснодар его.
Ответить
Fin035
1530806288
Очередная утка...! КриРо, как Месси завершат карьеру в своих клубах!
Ответить
zigbert
1530875785
Может еще останется?
Ответить
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