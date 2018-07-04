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  • Головин: «Сравнение с Модричем? Ни разу не слышал, но приятно»

Головин: «Сравнение с Модричем? Ни разу не слышал, но приятно»

4 июля 2018, 23:14
3

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ против Хорватии.

– Вам приятно сравнение с Модричем?

– Ни разу не слышал. Но приятно.

– Хорватия слабее Испании?

– Если команда меньше владеет мячом, это не значит, что она слабее. Другой стиль игры. У них нет задачи владеть мячом весь матч, есть задача добиться положительного результата. В этом плане с ними не проще.

– Один хорватский журналист сказал, что с такими командами, как Россия, играть сложнее, чем с грандами. Потому что они плотно настойчиво играют в обороне. Вы с этим согласны?

– Где-то согласен. В матче с Испанией мы проявили характер, а соперник местами действовал чуть расслабленно. С хорватами, кто больше проявит характер и неуступчивость, тот и выиграет.

Матч Россия – Хорватия пройдет 7 июля.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Хорватия Модрич Лука Головин Александр
Комментарии (3)
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Yev
1530740860
Каждый раз когда слышу сравнения Головина с кем-то из великих немного удивляюсь. Уже который год. Как бы вы парня не испортили. В любом случае, удачи ему и поскорей выдать фиерический матч, чтобы исчезли всяческие сомнения.
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val-berezko
1530790514
До Модрича еще плыть и плыть. Умные люди- Мостовой,Карпин-не рвались в Реал или Челси. Грамотно сажали свои виноградники в средних испанских командах. У Головина -физика =0,стабильности нет. Если кто серьезный и купит,то сразу в аренду. ЦСКА поднимать надо,и лучше своими силами , а не офицерами с африканского континента.
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zigbert
1530860592
Конечно показать характер ,это прежде всего.
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