Головин: «Сравнение с Модричем? Ни разу не слышал, но приятно»

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ против Хорватии.

– Вам приятно сравнение с Модричем?

– Ни разу не слышал. Но приятно.

– Хорватия слабее Испании?

– Если команда меньше владеет мячом, это не значит, что она слабее. Другой стиль игры. У них нет задачи владеть мячом весь матч, есть задача добиться положительного результата. В этом плане с ними не проще.

– Один хорватский журналист сказал, что с такими командами, как Россия, играть сложнее, чем с грандами. Потому что они плотно настойчиво играют в обороне. Вы с этим согласны?

– Где-то согласен. В матче с Испанией мы проявили характер, а соперник местами действовал чуть расслабленно. С хорватами, кто больше проявит характер и неуступчивость, тот и выиграет.

Матч Россия – Хорватия пройдет 7 июля.