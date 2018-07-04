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    Ривалдо: «Неймар никогда не выиграет «Золотой мяч» в «ПСЖ». Вот почему для него важно перейти в «Реал»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо считает, что нападающему «ПСЖ» Неймару нужно перейти в «Реал». По его словам, только в этом случае у бразильского форварда будет шанс выиграть «Золотой мяч».

    «Если Неймар хочет выиграть «Золотой мяч», он обязан выступать в одном из самых больших клубов в мире. Он никогда не получит эту награду в «ПСЖ» под руководством нового тренера Томаса Тухеля. Ему нужен футбол, в который играют, например, в Испании. Вот почему для него так важно перейти в «Реал».

    Как бы там ни было, надеюсь, это даст результат. «ПСЖ» не имеет таких традиций, как у других крупных европейских клубов типа «Реала», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии», – сказал Ривалдо.

    Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. За каталонцев он выступал на протяжении четырех сезонов.

    Источник: ESPN

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    04.07.2018 18:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 5 июля 2018, 22:57

      По тому что он показывает на ЧМ до мяча далековато. ПСЖ-легкая прогулка и потеря кондиций. Будем посмотреть. Месси сдулся,Роналду мечется. Европа ждет-КТО?

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 18:49

      Не выиграет,так выклянчит...

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 4 июля 2018, 18:46

      Оставался бы в Барсе и получил это мяч бы года через 3-4, когда Месси бы ушел, а так бегать туда сюда из за наживы отца на нем

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