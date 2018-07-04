Ривалдо: «Неймар никогда не выиграет «Золотой мяч» в «ПСЖ». Вот почему для него важно перейти в «Реал»

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо считает, что нападающему «ПСЖ» Неймару нужно перейти в «Реал». По его словам, только в этом случае у бразильского форварда будет шанс выиграть «Золотой мяч».

«Если Неймар хочет выиграть «Золотой мяч», он обязан выступать в одном из самых больших клубов в мире. Он никогда не получит эту награду в «ПСЖ» под руководством нового тренера Томаса Тухеля. Ему нужен футбол, в который играют, например, в Испании. Вот почему для него так важно перейти в «Реал».

Как бы там ни было, надеюсь, это даст результат. «ПСЖ» не имеет таких традиций, как у других крупных европейских клубов типа «Реала», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии», – сказал Ривалдо.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. За каталонцев он выступал на протяжении четырех сезонов.