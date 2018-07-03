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    «Реал»: «310 миллионов за Неймара? Это ложь»

    «Реал» опроверг информацию о том, что клуб готов запалить 310 миллионов за форварда «ПСЖ» Неймара. Ранее об этом сообщали испанские СМИ со ссылкой на телеканал TVE.

    «Информация, которую сообщил сегодня вечером телеканал TVE о предложении «ПСЖ» по трансферу Неймара, абсолютно ложная. «Реал» не делал никаких предложений «ПСЖ» или игроку.

    «Реал» удивлен тем, что испанское общественное телевидение распространяет ложную информацию, не запросив комментарий ни у одной из сторон», – говорится в заявлении.

    Источник: ФК «Реал»

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    03.07.2018 01:18
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 июля 2018, 13:36

      да, тоже подумал, что раз коментируете слух, то скорее всего это правда)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 июля 2018, 09:12

      Значит это правда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 07:25

      С дуру можно и х*у*й сломать...

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