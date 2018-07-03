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«Реал»: «310 миллионов за Неймара? Это ложь»

3 июля 2018, 01:18
3

«Реал» опроверг информацию о том, что клуб готов запалить 310 миллионов за форварда «ПСЖ» Неймара. Ранее об этом сообщали испанские СМИ со ссылкой на телеканал TVE.

«Информация, которую сообщил сегодня вечером телеканал TVE о предложении «ПСЖ» по трансферу Неймара, абсолютно ложная. «Реал» не делал никаких предложений «ПСЖ» или игроку.

«Реал» удивлен тем, что испанское общественное телевидение распространяет ложную информацию, не запросив комментарий ни у одной из сторон», – говорится в заявлении.

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Неймар
Комментарии (3)
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KOLBIS
1530591952
С дуру можно и х*у*й сломать...
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С-Пб on-line
1530598361
Значит это правда
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DeStar
1530614210
да, тоже подумал, что раз коментируете слух, то скорее всего это правда)
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