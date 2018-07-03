«Реал»: «310 миллионов за Неймара? Это ложь»

«Реал» опроверг информацию о том, что клуб готов запалить 310 миллионов за форварда «ПСЖ» Неймара. Ранее об этом сообщали испанские СМИ со ссылкой на телеканал TVE.

«Информация, которую сообщил сегодня вечером телеканал TVE о предложении «ПСЖ» по трансферу Неймара, абсолютно ложная. «Реал» не делал никаких предложений «ПСЖ» или игроку.

«Реал» удивлен тем, что испанское общественное телевидение распространяет ложную информацию, не запросив комментарий ни у одной из сторон», – говорится в заявлении.