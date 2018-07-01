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    Сантуш: «Мы все в недоумении»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против уругвайцев (1:2). Специалист в недоумении.

    «Мы все в недоумении. Думали, что Португалия может больше показать на этом турнире. Но закончилось все печально. Хочу поблагодарить португальских болельщиков, знаем, что они сейчас на улицах и площадях поддерживали нас. Мы это чувствовали.

    Сейчас все мы опечалены, но это футбол. Иногда лучше сыграть менее качественно и победить. Получилось по-другому. Благодарю игроков за то, что они показали во втором тайме. Это было здорово», – сказал Сантуш.

    В следующем раунде уругвайцы сыграют с французами.

    Очень важно, что сегодня зажег именно Кавани

    Источник: Sportbox.ru

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    01.07.2018 00:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 1 июля 2018, 12:11

      Не надо было так кардинально обновлять состав, дядя

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 июля 2018, 08:33

      О каком недоумении говорит Сантуш? Португальцы играли достаточно хорошо, но Уругвай был сильнее по всем статьям, поэтому победил. При всём уважении к тактике Сантуша, но сколько уже можно отскакивать? ЧЕ-16 и так выиграли, хотя были не самой сильной командой. Пора бы уже спустится с небес на землю. Каждый раз, когда Португалия кого-то проходила или брала очки, всё было так на тоненького. Наконец-то португальцам попалась крепкая мужская команда, которая не дала слабины. И сразу же - вылет. Сантуш выжал всё, что можно. Грех жаловаться.

      3
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 1 июля 2018, 06:33

      Глядя как вы играли против Ирана и Марокко,то вам точно пора ехать домой. С такой игрой далеко не пройдёшь

      2
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      Рейтинг: +1130

      petr69 1 июля 2018, 01:17

      вообще играли хорошо. спасибо

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