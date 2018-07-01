Сантуш: «Мы все в недоумении»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итог матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против уругвайцев (1:2). Специалист в недоумении.

«Мы все в недоумении. Думали, что Португалия может больше показать на этом турнире. Но закончилось все печально. Хочу поблагодарить португальских болельщиков, знаем, что они сейчас на улицах и площадях поддерживали нас. Мы это чувствовали.

Сейчас все мы опечалены, но это футбол. Иногда лучше сыграть менее качественно и победить. Получилось по-другому. Благодарю игроков за то, что они показали во втором тайме. Это было здорово», – сказал Сантуш.

В следующем раунде уругвайцы сыграют с французами.

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