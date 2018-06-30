Испанец требует у ФИФА 15 миллионов за использование VAR. Он утверждает, что придумал эту систему

Испанец Франсиско Лопес собирается подать в суд на ФИФА за использование системы видеопомощи арбитров (VAR).

Мужчина утверждает, что именно он был автором идеи использования видеоповторов, которую предложил Министерству образования и культуры Испании еще в 1999 году. Его проект носил название «Футбол XXl века: технологии будущего для арбитров».

«То, что я себе представлял, сейчас и используется. То же самое, что можно было сделать и в 1999 году», – сказал Лопес.

Ранее Лопес уже обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию и ФИФА с требованием не использовать эту технологию. Теперь он намерен потребовать 15 миллионов евро в качестве компенсации.