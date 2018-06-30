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  • Испанец требует у ФИФА 15 миллионов за использование VAR. Он утверждает, что придумал эту систему

Испанец требует у ФИФА 15 миллионов за использование VAR. Он утверждает, что придумал эту систему

30 июня 2018, 17:26
10

Испанец Франсиско Лопес собирается подать в суд на ФИФА за использование системы видеопомощи арбитров (VAR).

Мужчина утверждает, что именно он был автором идеи использования видеоповторов, которую предложил Министерству образования и культуры Испании еще в 1999 году. Его проект носил название «Футбол XXl века: технологии будущего для арбитров».

«То, что я себе представлял, сейчас и используется. То же самое, что можно было сделать и в 1999 году», – сказал Лопес.

Ранее Лопес уже обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию и ФИФА с требованием не использовать эту технологию. Теперь он намерен потребовать 15 миллионов евро в качестве компенсации.

Источник: Marca
Испания
Комментарии (10)
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серега кашин
1530370332
наивный чудак
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BRO_football
1530370739
Бред. Такую систему VAR мог придумать абсолютно любой болельщик футбола со времён появления телевидения и трансляций футбола. Наверняка у каждого возникала мысль: "Что тут сложного? Просто посадите ещё одного судью перед телевизором, который будет связываться с главным арбитром. Или самому главному арбитру показывайте повторы прямо на футбольном поле". Всё! Любой дурак может до этого додуматься и организовать. И даже никаких исследований проводить не нужно, тем более платить за это деньги.
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Masteralex
1530372538
нет патента на технологию - нет бабла, пока чувак
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Тибер
1530372809
Опять же спор про создателя Радио )))))
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GoldPlayFIFARus9
1530374206
Что за система? Смотреть повторы по видео картинке? Это точно испанец,а не какой-нибудь цыганёнок?
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piligrim1986
1530374451
эээ, это я придумал
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OfaZavr
1530377776
тогда уж и доказательства пусть будет добр предъявить, а тот так каждый может сказать.
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zigbert
1530378028
Просто захотелось развести ФИФА на бабки.
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