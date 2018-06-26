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    Андре Силва: «На этом чемпионате мира все хотят побеждать»

    Нападающий «Милана» и сборной Португалии Андре Силва рассчитывал на выход в плей-офф чемпионата мира-2018 с первого места в группе В.

    «Мы вышли в плей-офф чемпионата мира из очень сложной группы. Мы сыграли вничью с Ираном, Испания не смогла обыграть Марокко. Это одна из сложнейших групп, как оказалось.

    Но важно лишь то, что мы в плей-офф. К сожалению, заняли только второе место. У нас было желание занять первое место.

    Сейчас нам нужно думать о предстоящей игре с Уругваем. На этом чемпионате все хотят побеждать», – приводит слова Силвы A Bola.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Португалия завершился со счетом 1:1. Португальцы заняли вторую строчку в турнирной таблице группы В, иранцы – третью. В 1/8 финала сборная Португалии встретится с командой Уругвая.

    Нам повезло. Испания удобнее Португалии

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2018 11:16
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