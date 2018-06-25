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    Marca: отец Эдена Азара предложил услуги сына «Реалу»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар через два года может стать свободным агентом. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

    Хавбек сборной Бельгии может продолжить карьеру в составе «Реала». Тьерри Азар, его отец и агент, провел переговоры с мадридским клубом, предложив приобрести сына. Это произошло накануне финального матча Лиги чемпионов, в котором мадридцы обыграли «Ливерпуль» (3:1).

    Эден на данный момент не собирается продлевать контракт с синими. Клуб не будет принимать участие в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.

    В «Реале» рассматривают Азара как трансферную альтернативу форварду «ПСЖ» Неймару.

    Источник: Marca

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    25.06.2018 10:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 июня 2018, 20:28

      Азарчик не куда не перейдет,это он сам сказал,ему там хорошо.А пахан ищет себе приключение

      0
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      Рейтинг: +36

      DAG-0500 25 июня 2018, 12:40

      Азар это игрок Челси можно сказать был рождён для Челси не надо убирать человека где ему хорошо понятно пахану охота по податься с другим паханом но надо учитывать интересы сына

      0
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      Рейтинг: +36

      DAG-0500 25 июня 2018, 12:37

      Че этот туда же?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -23

      kaop88 25 июня 2018, 10:47

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 июня 2018, 10:40

      Тот случай когда лезет не свое дело, сиди и кайфуй. Баллов есть, житуха есть, все есть, чего блин напрягаться???

      1
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      Рейтинг: +36

      DAG-0500 > Аристократ Олжик 25 июня 2018, 12:41

      Жадность пахана

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 10:38

      Ну сейчас за счет ЧМ и цену набьют...

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