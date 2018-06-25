Marca: отец Эдена Азара предложил услуги сына «Реалу»

Полузащитник «Челси» Эден Азар через два года может стать свободным агентом. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

Хавбек сборной Бельгии может продолжить карьеру в составе «Реала». Тьерри Азар, его отец и агент, провел переговоры с мадридским клубом, предложив приобрести сына. Это произошло накануне финального матча Лиги чемпионов, в котором мадридцы обыграли «Ливерпуль» (3:1).

Эден на данный момент не собирается продлевать контракт с синими. Клуб не будет принимать участие в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.

В «Реале» рассматривают Азара как трансферную альтернативу форварду «ПСЖ» Неймару.