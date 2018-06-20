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    Из-за правил ФИФА сборной России в матче с Египтом пришлось сменить гетры с трехцветных на красные

    Сборная России была вынуждена использовать другие гетры в матче второго тура группового раунда чемпионата мира с Египтом (3:1).

    Основной комплект формы национальной команды на ЧМ-2018 состоит из красной футболки, белых трусов и бело-сине-красных гетр. В нем они провели матч открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0). Однако в поединке с египтянами им пришлось заменить гетры на красные, поскольку гетры футболистов соперника были белого цвета.

    По правилам ФИФА команды не могут выходить на матчи чемпионата мира-2018 в гетрах, в которых совпадают цвета.

    Источник: Footyheadlines.com

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    20.06.2018 18:57
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +48

      the best of spartak 20 июня 2018, 22:08

      ааааааааааааааааа......... остановите землю я сойду

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 21:40

      Идиотизм какой то.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Леший88 20 июня 2018, 20:16

      пора менять спонсора. вариант форм колхозный какой-то. У хорватов круче. И у немцев норм.

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 20 июня 2018, 20:00

      Хотели нас фарта лишить, супостаты, не вышло! С нами Бог.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 19:45

      ладно когда полностью совпадают а то тут маленькая полоска всего то, очень странно.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2251

      kvm > OfaZavr 20 июня 2018, 19:56

      промахнулся с оценкой, сорян :)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > kvm 20 июня 2018, 20:00

      ничего страшного, бывает)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 20 июня 2018, 19:22

      Похоже Олимпиада продолжается, с запрещением цветов флага нашей страны. С Фашингтона позвонили в ФИФА и сказали, что российский триколор на гетрах им глаза режет при трансляциях на ТВ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 20 июня 2018, 19:17

      мелочь. Главное, что выиграли.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 июня 2018, 19:13

      Ерунда какая то!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 июня 2018, 19:05

      Я понимаю, когда целиком одинаковые. Но тут маленький кусок белого цвета. Бред какой-то.

      5
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      Рейтинг: -91

      kaop83 20 июня 2018, 18:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -18
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA > kaop83 20 июня 2018, 21:03

      Случайно наткнулся б ещё на кулак чей нибудь....

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Marat...za...CSKA 20 июня 2018, 23:23

      почему кго не банять по айпи как меня за повторный комент

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