Из-за правил ФИФА сборной России в матче с Египтом пришлось сменить гетры с трехцветных на красные

Сборная России была вынуждена использовать другие гетры в матче второго тура группового раунда чемпионата мира с Египтом (3:1).

Основной комплект формы национальной команды на ЧМ-2018 состоит из красной футболки, белых трусов и бело-сине-красных гетр. В нем они провели матч открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0). Однако в поединке с египтянами им пришлось заменить гетры на красные, поскольку гетры футболистов соперника были белого цвета.

По правилам ФИФА команды не могут выходить на матчи чемпионата мира-2018 в гетрах, в которых совпадают цвета.