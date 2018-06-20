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  • Из-за правил ФИФА сборной России в матче с Египтом пришлось сменить гетры с трехцветных на красные

Из-за правил ФИФА сборной России в матче с Египтом пришлось сменить гетры с трехцветных на красные

20 июня 2018, 18:57
14

Сборная России была вынуждена использовать другие гетры в матче второго тура группового раунда чемпионата мира с Египтом (3:1).

Основной комплект формы национальной команды на ЧМ-2018 состоит из красной футболки, белых трусов и бело-сине-красных гетр. В нем они провели матч открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0). Однако в поединке с египтянами им пришлось заменить гетры на красные, поскольку гетры футболистов соперника были белого цвета.

По правилам ФИФА команды не могут выходить на матчи чемпионата мира-2018 в гетрах, в которых совпадают цвета.

Источник: Footyheadlines.com
Чемпионат мира Россия Египет
Комментарии (14)
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kaop83
1529510340
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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bset
1529510717
Я понимаю, когда целиком одинаковые. Но тут маленький кусок белого цвета. Бред какой-то.
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Федя Кабак
1529511191
Ерунда какая то!
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TihonAlt
1529511464
мелочь. Главное, что выиграли.
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Антибиотик
1529511738
Похоже Олимпиада продолжается, с запрещением цветов флага нашей страны. С Фашингтона позвонили в ФИФА и сказали, что российский триколор на гетрах им глаза режет при трансляциях на ТВ?
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OfaZavr
1529513134
ладно когда полностью совпадают а то тут маленькая полоска всего то, очень странно.
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Smekaev
1529514028
Хотели нас фарта лишить, супостаты, не вышло! С нами Бог.
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Леший88
1529515013
пора менять спонсора. вариант форм колхозный какой-то. У хорватов круче. И у немцев норм.
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zigbert
1529520051
Идиотизм какой то.
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the best of spartak
1529521700
ааааааааааааааааа......... остановите землю я сойду
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