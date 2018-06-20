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  • После матча Россия – Египет со стадиона «Санкт-Петербург» вывезли 33 грузовика мусора

После матча Россия – Египет со стадиона «Санкт-Петербург» вывезли 33 грузовика мусора

20 июня 2018, 15:20
12

Несколько десятков машин понадобились после матча второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 РоссияЕгипет (3:1), чтобы вывезти мусор со стадиона «Санкт-Петербург».

По окончании игры порядок на арене наводили 135 дворников.

«Машины МПБО-2 сделали два круга. Из 164 контейнеров было собрано около 330 кубометров мусора», – сообщили в комитете по благоустройству.

Средняя вместимость грузовика – 10 кубов. Таким образом для вывоза собранных отходов и грязи потребовалось 33 автомобиля.

Источник: Fontanka.ru
Чемпионат мира Россия Египет
Комментарии (12)
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DIDI 23
1529498393
Фараоны знатно обгадились.
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fedor131313
1529498918
Чистота и порядок прежде всего . А по поводу ремонта : такая толпа и в чистом поле умудрится что-то сломать , выносить сор из дома не очень хорошо. ...
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David_Fio
1529499139
Свиньи в нашей стране живут! че поделать!
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bset
1529502957
Надеюсь, весь мусор был в мусорках, а не под ногами.
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Артурка32
1529504639
Да мусор после любого массового мероприятия бывает....тут ничего необычного
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kvm
1529506280
Дали бы бомжам из Зени покопаться сначала...
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OfaZavr
1529511823
да, наши не как болельщики Сенегала, убирать за собой сами не станут.
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zigbert
1529517411
Ну как говорится:" живем не футболом единым".
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KOLBIS
1529555678
Это фараоны с курортов наш мусор назад привезли...
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