После матча Россия – Египет со стадиона «Санкт-Петербург» вывезли 33 грузовика мусора

Несколько десятков машин понадобились после матча второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 Россия – Египет (3:1), чтобы вывезти мусор со стадиона «Санкт-Петербург».
По окончании игры порядок на арене наводили 135 дворников.
«Машины МПБО-2 сделали два круга. Из 164 контейнеров было собрано около 330 кубометров мусора», – сообщили в комитете по благоустройству.
Средняя вместимость грузовика – 10 кубов. Таким образом для вывоза собранных отходов и грязи потребовалось 33 автомобиля.
Источник: Fontanka.ru