После матча Россия – Египет со стадиона «Санкт-Петербург» вывезли 33 грузовика мусора

Несколько десятков машин понадобились после матча второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 Россия – Египет (3:1), чтобы вывезти мусор со стадиона «Санкт-Петербург».

По окончании игры порядок на арене наводили 135 дворников.

«Машины МПБО-2 сделали два круга. Из 164 контейнеров было собрано около 330 кубометров мусора», – сообщили в комитете по благоустройству.

Средняя вместимость грузовика – 10 кубов. Таким образом для вывоза собранных отходов и грязи потребовалось 33 автомобиля.