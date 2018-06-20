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    После матча Россия – Египет со стадиона «Санкт-Петербург» вывезли 33 грузовика мусора

    Несколько десятков машин понадобились после матча второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 РоссияЕгипет (3:1), чтобы вывезти мусор со стадиона «Санкт-Петербург».

    По окончании игры порядок на арене наводили 135 дворников.

    «Машины МПБО-2 сделали два круга. Из 164 контейнеров было собрано около 330 кубометров мусора», – сообщили в комитете по благоустройству.

    Средняя вместимость грузовика – 10 кубов. Таким образом для вывоза собранных отходов и грязи потребовалось 33 автомобиля.

    Источник: Fontanka.ru

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    20.06.2018 15:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июня 2018, 07:34

      Это фараоны с курортов наш мусор назад привезли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 20:56

      Ну как говорится:" живем не футболом единым".

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 19:23

      да, наши не как болельщики Сенегала, убирать за собой сами не станут.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2251

      kvm 20 июня 2018, 17:51

      Дали бы бомжам из Зени покопаться сначала...

      -1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 20 июня 2018, 17:23

      Да мусор после любого массового мероприятия бывает....тут ничего необычного

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 июня 2018, 16:55

      Надеюсь, весь мусор был в мусорках, а не под ногами.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 20 июня 2018, 15:52

      Свиньи в нашей стране живут! че поделать!

      0
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      Рейтинг: +528

      Dguffin > David_Fio 20 июня 2018, 16:09

      Ты дурак? Мусор это в том числе то, что было выброшено в мусорные вёдра и прочая.
      Там 55 тысяч людей, которые ели /пили и прочая. Разумеется будет много мусора. А уж если какие-нибудь хлопушки были то еще и такой

      4
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      ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Dguffin 20 июня 2018, 17:30

      сам дурак))) Сенегальцы вон за собой все убрали!

      135 дворников не понадобилось бы для одних контейнеров и мусорных ведер! драили либо до полуночи)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv > David_Fio 20 июня 2018, 18:19

      так гости тоже хороши

      1
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 20 июня 2018, 15:48

      Чистота и порядок прежде всего . А по поводу ремонта : такая толпа и в чистом поле умудрится что-то сломать , выносить сор из дома не очень хорошо. ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 июня 2018, 15:39

      Фараоны знатно обгадились.

      -2
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