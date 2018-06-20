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    На матче России с Египтом нарушений общественного порядка зафиксировано не было

    Накануне в Санкт-Петербурге прошел матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Египта. Игра завершилась со счетом 3:1.

    Во время встречи нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

    «Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», – сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 09:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 июня 2018, 11:17

      Питер культурная столица, чего вы хотите!

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