На матче России с Египтом нарушений общественного порядка зафиксировано не было

Накануне в Санкт-Петербурге прошел матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Египта. Игра завершилась со счетом 3:1.

Во время встречи нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

«Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», – сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.