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    Алисон: «Нам нужен сильный Неймар на поле»

    Голкипер «Ромы» и сборной Бразилии Алисон поделился информацией о состоянии здоровья нападающего «ПСЖ» Неймара. Форвард полностью восстановился после травмы, полученной в игре Лиги чемпионов против «Реала».

    «Сейчас Неймар уже в полном порядке. Медперсонал проделал большую работу. Он полностью готов.

    Сначала, когда он только вернулся в строй и коснулся мяча, то немного испугался. Но это нормально после такой травмы. Впоследствии он стал все более уверенным.

    В игре против Австрии он уже играл очень хорошо. Все это сделало его более уверенным в своих силах. Ведь нам и нужен сильный Неймар на поле», – рассказал Алисон L'Equipe.

    Сборная Бразилии сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 со Швейцарией (17 июня), Коста-Рикой (22 июня) и Сербией (27 июня).

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 10:16
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