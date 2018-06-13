Алисон: «Нам нужен сильный Неймар на поле»

Голкипер «Ромы» и сборной Бразилии Алисон поделился информацией о состоянии здоровья нападающего «ПСЖ» Неймара. Форвард полностью восстановился после травмы, полученной в игре Лиги чемпионов против «Реала».

«Сейчас Неймар уже в полном порядке. Медперсонал проделал большую работу. Он полностью готов.

Сначала, когда он только вернулся в строй и коснулся мяча, то немного испугался. Но это нормально после такой травмы. Впоследствии он стал все более уверенным.

В игре против Австрии он уже играл очень хорошо. Все это сделало его более уверенным в своих силах. Ведь нам и нужен сильный Неймар на поле», – рассказал Алисон L'Equipe.

Сборная Бразилии сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 со Швейцарией (17 июня), Коста-Рикой (22 июня) и Сербией (27 июня).