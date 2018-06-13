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    Ибрагимович: «Чемпионат мира в России будет невероятным»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович уверен, что предстоящий ЧМ-2018 получится невероятным.

    «Жду от поездки в Россию незабываемых впечатлений. Это большая страна, там живет много людей. Я рад, что чемпионат мира пройдет именно там. Как и прошлые турниры, этот будет невероятным.

    Фавориты ЧМ? Бразилия, Испания, Германия, ну и разумеется – Швеция. Также Аргентина, хоть они и не считают себя фаворитами, но однозначно являются ими.

    Мне жаль, что на чемпионате мира не будет сборной США, ведь это моя новая страна, я живу там и обязательно болел бы за американскую команду», – сказал Ибрагимович.

    Источник: ФИФА

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    13.06.2018 06:32
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