Ибрагимович: «Чемпионат мира в России будет невероятным»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович уверен, что предстоящий ЧМ-2018 получится невероятным.

«Жду от поездки в Россию незабываемых впечатлений. Это большая страна, там живет много людей. Я рад, что чемпионат мира пройдет именно там. Как и прошлые турниры, этот будет невероятным.

Фавориты ЧМ? Бразилия, Испания, Германия, ну и разумеется – Швеция. Также Аргентина, хоть они и не считают себя фаворитами, но однозначно являются ими.

Мне жаль, что на чемпионате мира не будет сборной США, ведь это моя новая страна, я живу там и обязательно болел бы за американскую команду», – сказал Ибрагимович.