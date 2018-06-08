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    Газзаев: «Поблагодарил Путина за то, что он сделал для России»

    Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал свое выступление перед президентом России Владимиром Путиным в ходе «Прямой линии».

    – Ваш вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии вызвал очень большой резонанс. Многие считают, что вы не совсем целесообразно потратили это время...

    – У каждого свое мнение. Во-первых, я не вопрос задавал, а высказал президенту пожелание, чтобы футбол бы в центре его личного внимания. И поблагодарил за то, что он сделал для нашей страны, для спорта и для футбола – ведь благодаря его усилиям мы получили чемпионат мира. А вопросы задавали граждане нашей страны. Около трех миллионов вопросов было, и президент много часов на них отвечал. Кто воспринял мое выступление по-другому – это их право.

    За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2018 23:14
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 9 июня 2018, 18:16

      Усы потом не забыли помыть, Валерий Георгиевич?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2251

      kvm 9 июня 2018, 17:39

      собачий язык он такой шершавый...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июня 2018, 14:20

      Отличный в прошлом футболист,стал омерзительной личностью((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 9 июня 2018, 13:16

      Газзаев позорник !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 11:55

      Мы ждали вопрос о проблемах нашего футбола, а получили это унизительное выступление.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3843

      BP 9 июня 2018, 11:21

      позор, а он даже не понимает, что опозорился по полной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 9 июня 2018, 09:30

      Просто -- ЛИЗУН !!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      УРДАН 9 июня 2018, 09:06

      газзаев будь мужиком не лижи очко путину

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июня 2018, 08:04

      а что он сделал?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 9 июня 2018, 06:32

      На место Мудка метит,псина!

      5
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