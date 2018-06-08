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  • Газзаев: «Поблагодарил Путина за то, что он сделал для России»

Газзаев: «Поблагодарил Путина за то, что он сделал для России»

8 июня 2018, 23:14
29

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал свое выступление перед президентом России Владимиром Путиным в ходе «Прямой линии».

– Ваш вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии вызвал очень большой резонанс. Многие считают, что вы не совсем целесообразно потратили это время...

– У каждого свое мнение. Во-первых, я не вопрос задавал, а высказал президенту пожелание, чтобы футбол бы в центре его личного внимания. И поблагодарил за то, что он сделал для нашей страны, для спорта и для футбола – ведь благодаря его усилиям мы получили чемпионат мира. А вопросы задавали граждане нашей страны. Около трех миллионов вопросов было, и президент много часов на них отвечал. Кто воспринял мое выступление по-другому – это их право.

За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Газзаев Валерий Путин Владимир
Комментарии (29)
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Патронташ
1528489604
Я не приемлю льстивых лизоблюдов, Что в уши сладко-сладко льют елей, Брехливых, языкастых словоблудов, Что песнь поют для выгоды своей… Такие подлость, зло внутри скрывают. В них подхалимство — главная черта. В глаза вам льстят, а за спиною — хают, Стреляя наглой ложью изо рта…
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Avaretz
1528491450
"Во-первых, я не вопрос задавал, а вылизывал президенту ан.."
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Федя Кабак
1528491662
Какой то очень уж очень явный поцелуй в жопу! Подхалим...
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Hoahin
1528492335
Подхалим и лизоблюд, стыдно слушать его было
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MU-fanatic
1528499406
а за что конкретно поблагодарил то?)))видимо изменения прошли бесследно...
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омск55
1528503984
Прогиб зафиксирован
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Axe111
1528506814
Как сказал Вася * подлиз засчитан*)))
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GoldPlayFIFARus9
1528513001
И что он сделал? Непомерные налоги на всё и вся? Огромные цены на бензин и продукты? Крах рубля к доллару? Тотальную коррупцию? Кумовство? Социальное расслоение населения? Увеличение пенсионного возраста? Заморозка пенсий? Запрет мессенджеров? Тотальную слежку в и-нете? Сделал штат мусоров самым большим в мире на душу населения? Заселил мигрантов в наши города? Изоляцию страны на "международной арене"? Воры и преступники во власти? Я список могу продолжать... Или пёс доволен только тем,что у него ж*па в тепле?
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УРДАН
1528524398
газзаев будь мужиком не лижи очко путину
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Zenmaster
1528525830
Просто -- ЛИЗУН !!!
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