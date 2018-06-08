Газзаев: «Поблагодарил Путина за то, что он сделал для России»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал свое выступление перед президентом России Владимиром Путиным в ходе «Прямой линии».

– Ваш вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии вызвал очень большой резонанс. Многие считают, что вы не совсем целесообразно потратили это время...

– У каждого свое мнение. Во-первых, я не вопрос задавал, а высказал президенту пожелание, чтобы футбол бы в центре его личного внимания. И поблагодарил за то, что он сделал для нашей страны, для спорта и для футбола – ведь благодаря его усилиям мы получили чемпионат мира. А вопросы задавали граждане нашей страны. Около трех миллионов вопросов было, и президент много часов на них отвечал. Кто воспринял мое выступление по-другому – это их право.

За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз