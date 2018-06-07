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  • Газзаев: «Волновался ли я перед Путиным? Перед ним волнуется весь мир»

Газзаев: «Волновался ли я перед Путиным? Перед ним волнуется весь мир»

7 июня 2018, 16:23
16

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал свое выступление на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

«Владимир Путин ответил на все вопросы, я остался полностью удовлетворен тем, как прошла «Прямая линия». Волновался ли я? Вы знаете, перед Путиным волнуется весь мир, чего говорить обо мне. Мне удалось сказать ему то, что я хотел. Президент подробно остановился на теме наследия ЧМ-2018.

Это сейчас беспокоит, наверное, абсолютно всех. Были созданы идеальные условия для того, чтобы мы добивались больших результатов, идеальные условия для занятия спортом молодежи и развития физической культуры и спорта в стране.

Закончится чемпионат мира и наши прекрасные стадионы и базы – вся инфраструктура должна продолжать работать на благо российского футбола и спорта в целом. Это подчеркнул и президент, обратившись ко всем региональным руководителям, которые должны следить за этим и развивать. Чемпионат мира является мощным толчком для развития футбола», – сказал Газзаев.

«Храни вас господь, Владимир Владимирович». Как говорит Газзаев-депутат

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Газзаев Валерий Путин Владимир
Комментарии (16)
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mialkov
1528378172
Глядя на нашу сборную на ЧМ - детишки совсем перестанут увлекаться этим видом спорта((( Так что, говорить о мощном толчке - смешно!
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Павел Буре
1528378403
Прогиб зафиксирован.
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апоголлл
1528378474
лизанул
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омск55
1528383399
Сколько денег вбухали ,построили стадионы , отчитались для галочки, что бы показать всему миру мы организовали незабываемый ЧМ по футболу , а дальше что ?
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komarinskiy
1528386312
Газзаев: «Волновался ли я перед Путиным? Перед ним волнуется весь мир» Особенно, когда он мультфильмы показывает.
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кеша_КБ
1528387813
"Президент подробно остановился на теме наследия ЧМ-2018. Это сейчас беспокоит, наверное, абсолютно всех." ...Газзаев, ты и впрямь так думаешь???, а ты спроси у 22 миллионов нищих россиян!, что их сейчас волнует???...ваше бездарное и воровское наследие!?...[eq ты угадал!, и никогда не возводи всё в абсолют! поскольку, за всех и вся - ты не ответчик(даже если ты депутат), артист(((...и не увлекайся абсолютом )) - алкоголиком станешь))
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Yev
1528397395
А такие бодрые почёсывая зад на деване? Да, куда вам до Путина, вы наверное при гаишниках начинаете воздух портить. Газзаев не такой, да он искренне признался, за это и уважаю!
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нейтральныйкакникто
1528427718
Валера , хоть не обоссался и не обосрался? ТЬФУ!!!!!!!!! Пресмыкание и лизоблюдство зашкаливает. И что могут сделать для страны и народа такие чинуши , а их глобальное большинство ??????. Кто что-то сказал против - сразу дело в прокуратуру или побег за кардон
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vgarakh
1528450856
Да сколько можно? Зализал уже .
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zigbert
1528454879
Еще бы иметь такую "теплую" должность и не волноваться.
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