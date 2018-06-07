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    Газзаев: «Волновался ли я перед Путиным? Перед ним волнуется весь мир»

    Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал свое выступление на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

    «Владимир Путин ответил на все вопросы, я остался полностью удовлетворен тем, как прошла «Прямая линия». Волновался ли я? Вы знаете, перед Путиным волнуется весь мир, чего говорить обо мне. Мне удалось сказать ему то, что я хотел. Президент подробно остановился на теме наследия ЧМ-2018.

    Это сейчас беспокоит, наверное, абсолютно всех. Были созданы идеальные условия для того, чтобы мы добивались больших результатов, идеальные условия для занятия спортом молодежи и развития физической культуры и спорта в стране.

    Закончится чемпионат мира и наши прекрасные стадионы и базы – вся инфраструктура должна продолжать работать на благо российского футбола и спорта в целом. Это подчеркнул и президент, обратившись ко всем региональным руководителям, которые должны следить за этим и развивать. Чемпионат мира является мощным толчком для развития футбола», – сказал Газзаев.

    «Храни вас господь, Владимир Владимирович». Как говорит Газзаев-депутат

    Источник: Известия

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    07.06.2018 16:23
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 13:47

      Еще бы иметь такую "теплую" должность и не волноваться.

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 июня 2018, 12:40

      Да сколько можно? Зализал уже .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 8 июня 2018, 06:15

      Валера , хоть не обоссался и не обосрался? ТЬФУ!!!!!!!!! Пресмыкание и лизоблюдство зашкаливает. И что могут сделать для страны и народа такие чинуши , а их глобальное большинство ??????. Кто что-то сказал против - сразу дело в прокуратуру или побег за кардон

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 июня 2018, 21:49

      А такие бодрые почёсывая зад на деване? Да, куда вам до Путина, вы наверное при гаишниках начинаете воздух портить. Газзаев не такой, да он искренне признался, за это и уважаю!

      -2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 7 июня 2018, 21:13

      это ты ещё со Сталиным не общался, что бы с тобой от волнения стало страшно представить

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 7 июня 2018, 21:12

      это ты ещ

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 июня 2018, 20:42

      Тузик,апорт..
      грустно.

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 7 июня 2018, 20:31

      Боже.. Газзаев ну пожалей свой язык

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 7 июня 2018, 19:10

      "Президент подробно остановился на теме наследия ЧМ-2018. Это сейчас беспокоит, наверное, абсолютно всех." ...Газзаев, ты и впрямь так думаешь???, а ты спроси у 22 миллионов нищих россиян!, что их сейчас волнует???...ваше бездарное и воровское наследие!?...[eq ты угадал!, и никогда не возводи всё в абсолют! поскольку, за всех и вся - ты не ответчик(даже если ты депутат), артист(((...и не увлекайся абсолютом )) - алкоголиком станешь))


      2
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 7 июня 2018, 18:45

      Газзаев: «Волновался ли я перед Путиным? Перед ним волнуется весь мир» Особенно, когда он мультфильмы показывает.

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