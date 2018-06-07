Газзаев: «Волновался ли я перед Путиным? Перед ним волнуется весь мир»

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал свое выступление на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

«Владимир Путин ответил на все вопросы, я остался полностью удовлетворен тем, как прошла «Прямая линия». Волновался ли я? Вы знаете, перед Путиным волнуется весь мир, чего говорить обо мне. Мне удалось сказать ему то, что я хотел. Президент подробно остановился на теме наследия ЧМ-2018.

Это сейчас беспокоит, наверное, абсолютно всех. Были созданы идеальные условия для того, чтобы мы добивались больших результатов, идеальные условия для занятия спортом молодежи и развития физической культуры и спорта в стране.

Закончится чемпионат мира и наши прекрасные стадионы и базы – вся инфраструктура должна продолжать работать на благо российского футбола и спорта в целом. Это подчеркнул и президент, обратившись ко всем региональным руководителям, которые должны следить за этим и развивать. Чемпионат мира является мощным толчком для развития футбола», – сказал Газзаев.

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