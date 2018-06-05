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Петербургское «Динамо» переехало в Сочи

5 июня 2018, 16:41
42

Генеральный директор санкт-петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко сообщил, что отныне команда будет базироваться в Сочи. Ее домашним стадионом станет арена «Фишт», на которой будут проходить матчи чемпионата мира-2018.

«Все, мы теперь будем играть в Сочи. Это можно заявить официально. Под каким названием будем там играть? Дайте два-три дня, и мы все объявим», – сказал Рубашко.

По информации «Спорт-Экпресса», скорее всего, клуб получит названия ФК «Сочи».

По итогам сезона-2017/18 «Динамо» финишировало на шестой месте в ФНЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Сочи
Комментарии (42)
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insider_retro
1528206781
Что значит базироваться?!.. Кто оплатит этот карнавал футбола с переездом... Кто-то парится с лицензированием, а тут, видно, будет всё просто, - как при покупке диагностической карты с претензией на ТО!!...)) А потом ещё за уши будут тащить в РФПЛ!..))
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mikitka
1528206808
для клуба из Сочи самое логичное название - "Арарат"))
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Полная Канистра
1528207334
а опекуны кто? как ни как опять город Ленинград Одно вот только смущает стадион всегда будет пустой и ни какой самоокупаемости просто одни 000000000 нули
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Shogun
1528207795
Ну опять на 2 года и как не было клуба
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Обер-КанцлерЪ
1528209983
ФНЛ: назло рекордам. 5 команд вылетели оттуда, но остались играть там же. Тосно с Кубком России из РФПЛ вылетело настолько сильно, что мимо ФНЛ отправляется в ПФЛ или в небытие. Одна команда из Питера превратилась в другую из Сочи. Какие ещё невероятные события произойдут в ФНЛ до начала сезона???
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ЮНик
1528212170
Даже во время войны и блокады ленинградское "Динамо" играло дома. Бесплатно и полуголодные. А этих нынешних как бы "футболистов", начиная с зенита во главе с мутками, фурсенками за дискредитацию отечественного спорта всех бы в сталинское время перевели в солнечный Магадан, а не в Сочи. Они правда и там нах никому не нужны. Но было бы справедливее.http://www.aif.ru/sport/football/zhivye_igrali_v_gorode_mertvyh
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fanchik
1528212532
Болельщикам питерского Динамо срочно нужно переезжать в теплый Сочи,"лёд тронулся" у не которых руководителей футбольных команд.
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OfaZavr
1528215870
а об своих болельщиках видимо в первую очередь подумали когда такое решение принимали, или надеются новых заиметь а старые как хотите.
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zigbert
1528226776
Не понятно только почему на Петровском им не играется?
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val-berezko
1528227913
Почему,зачем? Кто-то объяснит?Легендарный клуб убирают из столицы России и переводят в тьму таракань. Что это-царский указ? Так и объясните.Можно и мавзолей из Москвы-столицы Руси-туда перекинуть-удобно будет.Народ потянется -почтить творца революции,заодно в море купнутся.
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