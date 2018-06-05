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    Петербургское «Динамо» переехало в Сочи

    Генеральный директор санкт-петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко сообщил, что отныне команда будет базироваться в Сочи. Ее домашним стадионом станет арена «Фишт», на которой будут проходить матчи чемпионата мира-2018.

    «Все, мы теперь будем играть в Сочи. Это можно заявить официально. Под каким названием будем там играть? Дайте два-три дня, и мы все объявим», – сказал Рубашко.

    По информации «Спорт-Экпресса», скорее всего, клуб получит названия ФК «Сочи».

    По итогам сезона-2017/18 «Динамо» финишировало на шестой месте в ФНЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 16:41
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 13 июня 2018, 15:02

      Гендиректор клуба сообщил о начале конца. Два-три года, и стадион "Фишт" снова опустеет. Потому что наши бизнесмены и чиновники плохо учат историю, в том числе футбольную.

      -1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 13 июня 2018, 08:47

      Если Магомед не идёт к горе, то гора идёт к Магомеду)))
      Тосно нужно было переехать и как-то всё утрясти с документами. Было бы отлично.
      А так - легендарный клуб... Ну да ладно) Заиграют - и будет хорошо)

      0
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      Рейтинг: +61

      Hero_116 10 июня 2018, 00:47

      Фк Жемчужина пусть так будет. Сочи не очень смотрится калл какой то

      0
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      Рейтинг: +34

      Я2393123 6 июня 2018, 07:16

      МНЕ КАЖЕТСЯ ВСЕ РАВНО УЖЕ ГДЕ БУДЕТ КЛУБ И КАК НАЗЫВАТЬСЯ, ГЛАВНОЕ НЕ ПОВТОРИТЬ ИСТОРИЮ ТОСНО ИЛИ ТОЙ ЖЕ КУБАНИ С 90 ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ....В нашей стране клубу важнее выжить, чем развалиться, что очень часто происходит в нашей стране к сожалению

      1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 6 июня 2018, 05:25

      Не повторилась бы судьба ФК сочи

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 5 июня 2018, 22:45

      Почему,зачем? Кто-то объяснит?Легендарный клуб убирают из столицы России и переводят в тьму таракань. Что это-царский указ? Так и объясните.Можно и мавзолей из Москвы-столицы Руси-туда перекинуть-удобно будет.Народ потянется -почтить творца революции,заодно в море купнутся.

      -3
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 22:26

      Не понятно только почему на Петровском им не играется?

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 5 июня 2018, 22:11

      ФК «Сочи» был возрожден в 2013 году, когда новую команду заявили в третий любительский дивизион. А уже в сезоне-2014/15 коллектив выступал в ПФЛ, заняв последнее, 18-е место в зоне «Юг». После этого команда была расформирована.
      Дорога проторена. Придумайте другое название! "Со-Пит"- например. И Черчесова не забудьте пригласить. В городе спорт угробили, а на площадках ларьков и кафешек настроили. Гады!!!!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 19:24

      а об своих болельщиках видимо в первую очередь подумали когда такое решение принимали, или надеются новых заиметь а старые как хотите.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 5 июня 2018, 18:28

      Болельщикам питерского Динамо срочно нужно переезжать в теплый Сочи,"лёд тронулся" у не которых руководителей футбольных команд.

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