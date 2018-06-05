Петербургское «Динамо» переехало в Сочи

Генеральный директор санкт-петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко сообщил, что отныне команда будет базироваться в Сочи. Ее домашним стадионом станет арена «Фишт», на которой будут проходить матчи чемпионата мира-2018.

«Все, мы теперь будем играть в Сочи. Это можно заявить официально. Под каким названием будем там играть? Дайте два-три дня, и мы все объявим», – сказал Рубашко.

По информации «Спорт-Экпресса», скорее всего, клуб получит названия ФК «Сочи».

По итогам сезона-2017/18 «Динамо» финишировало на шестой месте в ФНЛ.