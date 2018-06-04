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    Новость об оскорблении Сарри Грановской оказалась фейком

    Официальный аккаунт Everything Napoli в твиттере сообщил, что новость об оскорблении Маурицио Сарри директора «Челси» Марины Грановской, появившаяся на странице ранее, – это фейк.

    «Просто, чтобы внести ясность. Этот твит не из нашей учетной записи. Этот аккаунт пародийный. Первая «L» в NaplesAndNapoli на самом деле является «i» или «I». Так что на самом деле это NapiesAndnapoli. Благодарю», – говорится в сообщении.

    Вчера в аккаунте с названием Everything Napoli (NaplesAndNapoli) были опубликованы якобы слова итальянского специалиста в адрес Грановской, которые гласили следующее: «Бог создал женщин, чтобы донести сперму от постели до туалета, а не для того, чтобы управлять клубом».

    Источник: Twitter

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    04.06.2018 15:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 23:11

      Это и так было понятно.

      1
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      Рейтинг: +52

      Malinovskiy 4 июня 2018, 19:56

      Жаль, а я уж зауважал его))) p.s. там изначально по источнику видно было, что фейк.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 18:42

      вот лишь бы придумать всякую ересь и растиражировать, ну ладно хоть не говорил такого Сарри а то больших проблем заработал бы.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 4 июня 2018, 15:54

      Жаль.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 4 июня 2018, 15:51

      Так а виновные в тиражировании фейка на разных ресурсах уже наказаны?

      9
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > zatonn 4 июня 2018, 16:43

      вот вот, надо чтобы эти замечательные школьники тоже бы поносили чужую сперму из спальни в туалет, чтобы осознали как оно это на своей шкуре ))

      2
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 4 июня 2018, 15:46

      Никто и не сомневался.

      2
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