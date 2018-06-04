Новость об оскорблении Сарри Грановской оказалась фейком

Официальный аккаунт Everything Napoli в твиттере сообщил, что новость об оскорблении Маурицио Сарри директора «Челси» Марины Грановской, появившаяся на странице ранее, – это фейк.

«Просто, чтобы внести ясность. Этот твит не из нашей учетной записи. Этот аккаунт пародийный. Первая «L» в NaplesAndNapoli на самом деле является «i» или «I». Так что на самом деле это NapiesAndnapoli. Благодарю», – говорится в сообщении.

Вчера в аккаунте с названием Everything Napoli (NaplesAndNapoli) были опубликованы якобы слова итальянского специалиста в адрес Грановской, которые гласили следующее: «Бог создал женщин, чтобы донести сперму от постели до туалета, а не для того, чтобы управлять клубом».