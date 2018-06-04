Кейн – самый дорогой игрок в мире по версии CIES Football Observatory. Месси – четвертый, Роналду – 24-й

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал самым дорогим игроком в мире с точки зрения трансферной стоимости в соответствии с эксклюзивным алгоритмом исследовательского CIES Football Observatory. Он оценен в 201,2 миллиона евро. На втором месте расположился форвард «ПСЖ» Неймар – 195,7 миллиона. На третьей строчке – еще один нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе. Его стоимость составила 186,5 миллиона.
Форварда «Реала» Криштиану Роналду оценили в 103,4 миллиона. Его место в списке – 24-е.
Первая десятка самых дорогих футболистов мира по версии CIES Football Observatory выглядит так:
1. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 201,2 миллиона евро
2. Неймар («ПСЖ») – 195,7
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 186,5
4. Лионель Месси («Барселона») – 184,2
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 171,3
6. Деле Алли («Тоттенхэм» – 171
7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 167,2
8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 164,5
9. Пауло Дибала («Ювентус») – 164,2
10. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 163,4