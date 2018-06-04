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  • Кейн – самый дорогой игрок в мире по версии CIES Football Observatory. Месси – четвертый, Роналду – 24-й

Кейн – самый дорогой игрок в мире по версии CIES Football Observatory. Месси – четвертый, Роналду – 24-й

4 июня 2018, 13:27
56

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал самым дорогим игроком в мире с точки зрения трансферной стоимости в соответствии с эксклюзивным алгоритмом исследовательского CIES Football Observatory. Он оценен в 201,2 миллиона евро. На втором месте расположился форвард «ПСЖ» Неймар – 195,7 миллиона. На третьей строчке – еще один нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе. Его стоимость составила 186,5 миллиона.

Форварда «Реала» Криштиану Роналду оценили в 103,4 миллиона. Его место в списке – 24-е.

Первая десятка самых дорогих футболистов мира по версии CIES Football Observatory выглядит так:

1. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 201,2 миллиона евро

2. Неймар («ПСЖ») – 195,7

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 186,5

4. Лионель Месси («Барселона») – 184,2

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 171,3

6. Деле Алли («Тоттенхэм» – 171

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 167,2

8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 164,5

9. Пауло Дибала («Ювентус») – 164,2

10. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 163,4

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Тоттенхэм Реал Барселона ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар Кейн Гарри Мбаппе Килиан
Комментарии (56)
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Shogun
1528108629
У бритов всегда самой дорогой игрок брит
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Обер-КанцлерЪ
1528108664
(какое-какое место???) . Головин - 17 миллионов евро. Вот вкратце о российском футболе.
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insider_retro
1528109554
Любое мало-мальское исследование зависит от научных задач и конечной цели исследования... Отсюда нестандартные и общепринятые в спортивно-медийной сфере результаты... Так сказать, оценили на перспективу и не учли рекламной раскрутки...
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DeStar
1528109989
Не пониюма почему мбаппе такой дорогой. да, талант, но блин.. в псж он так себе сыграл сезон. неймар ок, базара нет .Кейн самый дорогойЙ? почему не неймар? не месси? почему кейн? алли .. ну крутой, но не настолько, хотя это сугубо личное мнение
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Mazzola
1528110112
Такая чушь.
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Decorhome
1528117788
Роналду в составе Реал выигрывает. Вне состава, у команды проблемы в игре. Реал трижды подряд выигрывает ЛЧ. При чем по ходу турнира выигрывает у ПСЖ ( Неймар, Килиан Мбаппе, и Ювентуса (Пауло Дибала).
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u444e
1528120172
на сайте нет службы поддержки поэтому напишу сюда. пожалуйста сделайте профили закрытыми, чтобы обиженные жизнью умники( например Shogun) не минусовали все коменты пользователя и не портили ему рейтинг
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OfaZavr
1528125703
какие цены... футбольный рынок летит в.... боюсь представить какие суммы будут лет через пять. но думаю уже сейчас названные цены не предел при покупке этих самых игроков.
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zigbert
1528140580
Есть к чему стремиться нашим футболистам.
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