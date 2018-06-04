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    Кейн – самый дорогой игрок в мире по версии CIES Football Observatory. Месси – четвертый, Роналду – 24-й

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал самым дорогим игроком в мире с точки зрения трансферной стоимости в соответствии с эксклюзивным алгоритмом исследовательского CIES Football Observatory. Он оценен в 201,2 миллиона евро. На втором месте расположился форвард «ПСЖ» Неймар – 195,7 миллиона. На третьей строчке – еще один нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе. Его стоимость составила 186,5 миллиона.

    Форварда «Реала» Криштиану Роналду оценили в 103,4 миллиона. Его место в списке – 24-е.

    Первая десятка самых дорогих футболистов мира по версии CIES Football Observatory выглядит так:

    1. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 201,2 миллиона евро

    2. Неймар («ПСЖ») – 195,7

    3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 186,5

    4. Лионель Месси («Барселона») – 184,2

    5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 171,3

    6. Деле Алли («Тоттенхэм» – 171

    7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 167,2

    8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 164,5

    9. Пауло Дибала («Ювентус») – 164,2

    10. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 163,4

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2018 13:27
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    Комментарии52
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 22:29

      Есть к чему стремиться нашим футболистам.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 18:21

      какие цены... футбольный рынок летит в.... боюсь представить какие суммы будут лет через пять. но думаю уже сейчас названные цены не предел при покупке этих самых игроков.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +38

      u444e 4 июня 2018, 16:49

      на сайте нет службы поддержки поэтому напишу сюда. пожалуйста сделайте профили закрытыми, чтобы обиженные жизнью умники( например Shogun) не минусовали все коменты пользователя и не портили ему рейтинг

      5
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      ...
      Рейтинг: +38

      u444e > u444e 4 июня 2018, 17:10

      а лучше просто отмените рейтинг совсем

      2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > u444e 4 июня 2018, 20:41

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      Конечно заминусовал, после того как мне прилетело -10, и после сам же писал ставь мне минусы, могу и скрин скинуть

      -34
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      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > u444e 4 июня 2018, 20:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ути пути девочка слезки пустила и кому интересно почитайте переписку и сразу все поймете, что это мудак высокой касты, сперва сам минусы страгает, а потом ноет только так и я еже тебе писал устрою тебе атаку минусами девочка

      -34
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      ...
      Рейтинг: +229

      Avenger_93 > u444e 4 июня 2018, 20:52

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      Я тебе поставил минуса ной дальше девочка и вас тут тварей, у которых рот кривой, полно, убогие школьники и для начала научись общаться нормально

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      ...
      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 5 июня 2018, 10:14

      скрин моих 10 минусов, пожалуйста

      3
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      ...
      Рейтинг: +38

      u444e > u444e 5 июня 2018, 10:19

      Доказательства факта наличия таких *********
      Рейтинг: +470
      Scuderia Ferrari F1 > lordmrv 12 мая, 19:41
      А у меня 20 аккаунтов,

      3
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      ...
      Рейтинг: +38

      u444e > u444e 5 июня 2018, 10:20

      причём ставят с нескольких акков

      3
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      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > u444e 5 июня 2018, 11:11

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      Ты реально дебил, сарказм отличить не в состоянии, да хотя кому это я пишу, ты же дебил явный

      -35
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Scuderia Ferrari F1 5 июня 2018, 11:15

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      Забей на тупенького, не стоит он этого и ты хоть напиши, что у тебя 100000 аккаунтов и поверит сразу, олигофрен же на лицо

      -35
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > u444e 5 июня 2018, 13:51

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      Хахахахха, малыш профиль новый создал ну удачи неадекватный

      -34
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    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 июня 2018, 16:09

      Роналду в составе Реал выигрывает. Вне состава, у команды проблемы в игре. Реал трижды подряд выигрывает ЛЧ. При чем по ходу турнира выигрывает у ПСЖ ( Неймар, Килиан Мбаппе, и Ювентуса (Пауло Дибала).

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 4 июня 2018, 14:01

      Такая чушь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 июня 2018, 13:59

      Не пониюма почему мбаппе такой дорогой. да, талант, но блин.. в псж он так себе сыграл сезон. неймар ок, базара нет .Кейн самый дорогойЙ? почему не неймар? не месси? почему кейн? алли .. ну крутой, но не настолько, хотя это сугубо личное мнение

      0
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      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 4 июня 2018, 17:22

      Не сказал бы.. Мбаппе талант очень большой и в будущем он будет звездой поверь на слово..

      0
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      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 4 июня 2018, 19:35

      я так понимаю минус от тебя ко мне всегда прилагается. Талантов много, мбаппе крутой, но сезон этот хуже чем в монако

      0
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      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 4 июня 2018, 19:40

      Конечно хуже по результативности да а по игре он лучше и крепчает с возрастом.. И Кстати минут не от меня не ставлю минус и комм не пишу.. Просто исправил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 4 июня 2018, 13:52

      Любое мало-мальское исследование зависит от научных задач и конечной цели исследования... Отсюда нестандартные и общепринятые в спортивно-медийной сфере результаты... Так сказать, оценили на перспективу и не учли рекламной раскрутки...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 июня 2018, 13:37

      (какое-какое место???) . Головин - 17 миллионов евро.
      Вот вкратце о российском футболе.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 4 июня 2018, 13:37

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      У бритов всегда самой дорогой игрок брит

      -33
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      ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Shogun 4 июня 2018, 13:57

      Не говори!)как они туда ещё Руни не впихнули)))Посмотрим как они сыграют на ЧМ имея таких дорогих игроков как Кейн и Делле Алли из топ 5 своего списка)

      2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > KLIM777 4 июня 2018, 14:42

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      Общаться нормально начни быдло питерское, чао

      -33
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      Рейтинг: +102

      Shogun > KLIM777 4 июня 2018, 14:52

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      Не интересно с тупым школьником списываться, ты явный олигофрен и сначала думай что хоть пишешь недоделанный

      -33
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > KLIM777 4 июня 2018, 15:09

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      Я и пишу ты же быдло тупое, а твой ИП имеет активность 3х страниц, так что тормозной мой школьник отдыхай на каникулах с 3мя профилями, чао и ты мне не интересен, ты явно туп, да оно и так видно

      -32
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > KLIM777 4 июня 2018, 15:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не интересно списываться с тупым быдло-школьником, прощай неадекватный

      -33
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      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 4 июня 2018, 16:38

      какой ты классный (новый комент чтобы ты мог поставить минус)

      4
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      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 4 июня 2018, 16:38

      и ещё один

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 4 июня 2018, 16:38

      и ещё

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 4 июня 2018, 16:39

      ну чтокончил. Мудила

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > u444e 4 июня 2018, 16:39

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      За собой следи для начала неадекватный

      -35
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      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 4 июня 2018, 16:40

      ты мне минусы наставил просто так, гений

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun > u444e 4 июня 2018, 16:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как и ты мне 10 штук и уже во 2й раз пишу, следи за собой сначала

      -35
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      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 4 июня 2018, 16:41

      ты кроме минусов, что-то умеешь?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 4 июня 2018, 16:42

      я вам наставил за срач в коментах. 3 минуса

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun > u444e 4 июня 2018, 16:42

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      В отличии от тебя да, а ты?

      -35
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      Рейтинг: +102

      Shogun > u444e 4 июня 2018, 16:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не суй нос не в свое дело неадекватный, пока олигофрен

      -35
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      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 4 июня 2018, 16:43

      какой же ты убогий

      4
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > u444e 4 июня 2018, 16:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За убогим в зеркало, чао неадекватный

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      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 4 июня 2018, 16:51

      у меня новый комент, скорей минус ставь

      1
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      ...
      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 4 июня 2018, 16:53

      ты один пропустил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 4 июня 2018, 17:05

      это обожество создало фей

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > u444e 4 июня 2018, 17:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хахаххаха, какой ты Алешка

      -35
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 4 июня 2018, 17:07

      нет серьёзно в чём смысл

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 4 июня 2018, 17:09

      уже не смешно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      u444e > Shogun 4 июня 2018, 17:09

      ты серьёзно вообще?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > KLIM777 4 июня 2018, 20:30

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      Хахаххаха, олень иди лечись недоношенный

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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > KLIM777 4 июня 2018, 20:42

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      Пока быдло-школьник, с тобой не интересно списываться, ты слишком туп и комменты твои подтверждают это

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > u444e 5 июня 2018, 08:41

      Ты пряма, как твоя мамка. Ещё хочу, ещё давай, глубже, глубже!!!))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      u444e > la verdad 5 июня 2018, 10:24

      по подобным шуткам сразу виден IQ

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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > u444e 5 июня 2018, 10:30

      Ой, ты даже про IQ знаешь???)))) Ум сразу виден:))

      2
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