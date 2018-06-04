Кейн – самый дорогой игрок в мире по версии CIES Football Observatory. Месси – четвертый, Роналду – 24-й

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал самым дорогим игроком в мире с точки зрения трансферной стоимости в соответствии с эксклюзивным алгоритмом исследовательского CIES Football Observatory. Он оценен в 201,2 миллиона евро. На втором месте расположился форвард «ПСЖ» Неймар – 195,7 миллиона. На третьей строчке – еще один нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе. Его стоимость составила 186,5 миллиона.

Форварда «Реала» Криштиану Роналду оценили в 103,4 миллиона. Его место в списке – 24-е.

Первая десятка самых дорогих футболистов мира по версии CIES Football Observatory выглядит так:

1. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 201,2 миллиона евро

2. Неймар («ПСЖ») – 195,7

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 186,5

4. Лионель Месси («Барселона») – 184,2

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 171,3

6. Деле Алли («Тоттенхэм» – 171

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 167,2

8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 164,5

9. Пауло Дибала («Ювентус») – 164,2

10. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 163,4