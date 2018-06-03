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    Лыжник Легков: «Игнашевич в 38 лет – лидер сборной России. Стоит вернуть Аршавина»

    Олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков считает, что в сборную России должен вернуться полузащитник Андрей Аршавин.

    «Я бы на месте Сергея Игнашевича тоже вернулся, но только в том случае, если бы точно был уверен в своих силах. Он это сделал, потому что знает, на что способен, и мы видели этому подтверждение в контрольной игре с Австрией. Здорово, что в таком возрасте он по-прежнему остаeтся лидером команды.

    Возможно, ещe кого-нибудь стоит вернуть, например Андрея Аршавина», – сказал Легков.

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    Источник: RT

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    03.06.2018 12:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 12:20

      Лучше уж взять Сергея Горлуковича ,он не подведет.

      1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 3 июня 2018, 23:29

      Аршавин бы пригодился и Денисов тоже, и Глушаков и Игнатьев.
      И тренер должен другой быть. Да что теперь об этом.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 18:52

      в футбольном сообщество сами как-нибудь разберутся, футболисты ведь не суются в другие виды спорта с советом.

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 июня 2018, 15:10

      Тогда уж Тихонова и Лоськова еще стоит вернуть и Бубнова в защиту.

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 3 июня 2018, 14:19

      Последним лидером сборной был Семак. Сейчас такой фигуры не наблюдается)))

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 3 июня 2018, 13:59

      Лыжник, даже уважаемый, должен заниматься лыжными вопросами, футболисты - футбольными, а лидерскими наклонностями пусть занимается тренер и психологи...
      И не надо замешивать всё до кучи универсальными советами...

      4
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > insider_retro 3 июня 2018, 21:57

      100%, но доля правды есть: Аршавин борозды не испортил бы.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 июня 2018, 13:34

      Вообще в нашей сборной нет лидера, капитан стоит в рамке, как он вообще может мотивировать после ошибки или неудачного момента... Да еще который после матча с Австрией публично засрал сборную. Игнашу отдайте повязку, или лучше Смолову, для Феди это хоть доп стимул, как уже видели в матче с Испанией. Лично я бы, вообще Акинфеева выгнал из сборной, он хороший вратарь но далеко не лидер и более того кроме дизморали от него нечего ждать

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 3 июня 2018, 12:58

      насчет аршавина не знаю, а вот тихонова и радченко можно и вернуть в сбродную, пользу прогнозирую огого

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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 3 июня 2018, 12:59

      ага и онопко с ковтуном:)))

      -2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > KLIM777 3 июня 2018, 13:14

      вообще то с Обер-Канцлеръом. ну и нахрена ты мне минус положил

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      Рейтинг: +915

      спанчес > KLIM777 3 июня 2018, 13:21

      извиняюсь за навязчивость,какой ещё колокольчик?:)))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2018, 12:54

      а что скажут биатлонисты или фигуристы

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 июня 2018, 12:44

      Онопко на тайм можно выпустить, борозды не испортит тоже!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > KLIM777 3 июня 2018, 12:48

      На угловых пригодится, это точно.

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