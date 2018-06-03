Лыжник Легков: «Игнашевич в 38 лет – лидер сборной России. Стоит вернуть Аршавина»

Олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков считает, что в сборную России должен вернуться полузащитник Андрей Аршавин.

«Я бы на месте Сергея Игнашевича тоже вернулся, но только в том случае, если бы точно был уверен в своих силах. Он это сделал, потому что знает, на что способен, и мы видели этому подтверждение в контрольной игре с Австрией. Здорово, что в таком возрасте он по-прежнему остаeтся лидером команды.

Возможно, ещe кого-нибудь стоит вернуть, например Андрея Аршавина», – сказал Легков.

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