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  • Лыжник Легков: «Игнашевич в 38 лет – лидер сборной России. Стоит вернуть Аршавина»

Лыжник Легков: «Игнашевич в 38 лет – лидер сборной России. Стоит вернуть Аршавина»

3 июня 2018, 12:38
16

Олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков считает, что в сборную России должен вернуться полузащитник Андрей Аршавин.

«Я бы на месте Сергея Игнашевича тоже вернулся, но только в том случае, если бы точно был уверен в своих силах. Он это сделал, потому что знает, на что способен, и мы видели этому подтверждение в контрольной игре с Австрией. Здорово, что в таком возрасте он по-прежнему остаeтся лидером команды.

Возможно, ещe кого-нибудь стоит вернуть, например Андрея Аршавина», – сказал Легков.

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Источник: RT
Чемпионат мира Россия Аршавин Андрей Игнашевич Сергей
Комментарии (16)
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Обер-КанцлерЪ
1528019087
Онопко на тайм можно выпустить, борозды не испортит тоже!
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Garrincha58
1528019675
а что скажут биатлонисты или фигуристы
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спанчес
1528019928
насчет аршавина не знаю, а вот тихонова и радченко можно и вернуть в сбродную, пользу прогнозирую огого
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кузнецов артем
1528022069
Вообще в нашей сборной нет лидера, капитан стоит в рамке, как он вообще может мотивировать после ошибки или неудачного момента... Да еще который после матча с Австрией публично засрал сборную. Игнашу отдайте повязку, или лучше Смолову, для Феди это хоть доп стимул, как уже видели в матче с Испанией. Лично я бы, вообще Акинфеева выгнал из сборной, он хороший вратарь но далеко не лидер и более того кроме дизморали от него нечего ждать
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insider_retro
1528023552
Лыжник, даже уважаемый, должен заниматься лыжными вопросами, футболисты - футбольными, а лидерскими наклонностями пусть занимается тренер и психологи... И не надо замешивать всё до кучи универсальными советами...
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hmelarj
1528024749
Последним лидером сборной был Семак. Сейчас такой фигуры не наблюдается)))
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iBragim2102
1528027807
Тогда уж Тихонова и Лоськова еще стоит вернуть и Бубнова в защиту.
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OfaZavr
1528041124
в футбольном сообщество сами как-нибудь разберутся, футболисты ведь не суются в другие виды спорта с советом.
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Урия Гип
1528057781
Аршавин бы пригодился и Денисов тоже, и Глушаков и Игнатьев. И тренер должен другой быть. Да что теперь об этом.
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zigbert
1528104001
Лучше уж взять Сергея Горлуковича ,он не подведет.
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