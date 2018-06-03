Лев: «После игры с Австрией нужно многое переварить»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением после товарищеского матча против австрийцев (1:2). Специалист отметил, что многое по итогам встречи нужно проанализировать.

«Досадное поражение, поскольку мы не сделали многое из того, о чем договаривались. Во втором тайме наша команда перестала угрожать чужим воротам, но сопернику позволяла вольготно распоряжаться мячом. Теперь многое нужно переварить», – сказал Лев.

На чемпионате мира-2018 немцы сыграют в одной группе с Швецией, Мексикой и Южной Кореей.