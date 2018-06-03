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    Лев: «После игры с Австрией нужно многое переварить»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением после товарищеского матча против австрийцев (1:2). Специалист отметил, что многое по итогам встречи нужно проанализировать.

    «Досадное поражение, поскольку мы не сделали многое из того, о чем договаривались. Во втором тайме наша команда перестала угрожать чужим воротам, но сопернику позволяла вольготно распоряжаться мячом. Теперь многое нужно переварить», – сказал Лев.

    На чемпионате мира-2018 немцы сыграют в одной группе с Швецией, Мексикой и Южной Кореей.

    Источник: DFB

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    03.06.2018 09:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 11:22

      Лев думаю разберется в допущенных ошибках.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 3 июня 2018, 11:48

      Мы пропустили 1 только. Значит мы сильнее Германии (в защите).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 3 июня 2018, 11:13

      И перенюхать.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 3 июня 2018, 10:57

      Во как! Может, наша сборная проиграла товарняк будущему чемпиону мира?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz > GoLenaStop 3 июня 2018, 11:02

      Только Австрия не участвует в ЧМ2018

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > Стаz 3 июня 2018, 12:19

      Ой, и правда... Ну почему я опять такая дура...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > GoLenaStop 3 июня 2018, 12:35

      Ну не расстраивайся ты так, ведь когда-нибудь они действительно могут ими стать.

      1
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      Рейтинг: +411

      aam 3 июня 2018, 10:53

      Не расстраивайся Йохи, Раша тоже им проиграла.

      3
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