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Лев: «После игры с Австрией нужно многое переварить»

3 июня 2018, 09:48
8

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением после товарищеского матча против австрийцев (1:2). Специалист отметил, что многое по итогам встречи нужно проанализировать.

«Досадное поражение, поскольку мы не сделали многое из того, о чем договаривались. Во втором тайме наша команда перестала угрожать чужим воротам, но сопернику позволяла вольготно распоряжаться мячом. Теперь многое нужно переварить», – сказал Лев.

На чемпионате мира-2018 немцы сыграют в одной группе с Швецией, Мексикой и Южной Кореей.

Источник: DFB
Германия. Бундеслига Австрия. Бундеслига Австрия Германия Лев Йоахим
Комментарии (8)
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aam
1528012390
Не расстраивайся Йохи, Раша тоже им проиграла.
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GoLenaStop
1528012660
Во как! Может, наша сборная проиграла товарняк будущему чемпиону мира?
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vladik12
1528013584
И перенюхать.
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Бриг
1528015738
Мы пропустили 1 только. Значит мы сильнее Германии (в защите).
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zigbert
1528100544
Лев думаю разберется в допущенных ошибках.
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