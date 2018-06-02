«Интер» приостановил переговоры о новом контракте с Икарди. Миланцы могут продать игрока из-за ФФП

«Интер» приостановил переговоры с о новом контракте с нападающим Мауро Икарди.

Вопросы финансового фэйр-плей остаются проблемой для миланцев. Клуб должен получить прибыль в размере 50 миллионов евро к 30 июня. В противном случае его ожидают санкции со стороны УЕФА.

Самый быстрый способ поступления денег – продажа аргентинца. В соглашении футболиста есть пункт о сумме отступных в размере 110 миллионов евро, который действителен только для иностранных клубов с 1 по 15 июля.

Поскольку это уже за пределами крайнего срока ФФП, предполагается, что черно-синие готовы вести переговоры не только с «Реалом», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но и с «Ювентусом».

По информации СМИ, Икарди может перейти в туринский клуб в обмен на Гонсало Игуаина. Такой трансфер как раз позволит «Интеру» получить необходимые 50 миллионов.