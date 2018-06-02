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    «Интер» приостановил переговоры о новом контракте с Икарди. Миланцы могут продать игрока из-за ФФП

    «Интер» приостановил переговоры с о новом контракте с нападающим Мауро Икарди.

    Вопросы финансового фэйр-плей остаются проблемой для миланцев. Клуб должен получить прибыль в размере 50 миллионов евро к 30 июня. В противном случае его ожидают санкции со стороны УЕФА.

    Самый быстрый способ поступления денег – продажа аргентинца. В соглашении футболиста есть пункт о сумме отступных в размере 110 миллионов евро, который действителен только для иностранных клубов с 1 по 15 июля.

    Поскольку это уже за пределами крайнего срока ФФП, предполагается, что черно-синие готовы вести переговоры не только с «Реалом», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но и с «Ювентусом».

    По информации СМИ, Икарди может перейти в туринский клуб в обмен на Гонсало Игуаина. Такой трансфер как раз позволит «Интеру» получить необходимые 50 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    02.06.2018 17:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 июня 2018, 18:46

      если продовать то продайте его реалу там или кому нибудь за 110 этих отступных ! но лучше конечно его оставить. а этого игуаина и даром не надо !

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      Рейтинг: +75

      igoor52 2 июня 2018, 17:56

      В руководстве ИНТЕРА одни имбецилы!!!!!!!!!!!

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