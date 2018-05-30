«ПСЖ» готов платить Роналду в два раза больше. чем он сейчас зарабатывает в «Реале»

Как уже сообщалось ранее, «ПСЖ» заинтересован в приобретении нападающего «Реала» Криштиану Роналду в летнее межсезонье.

Ранее стало известно, что представитель португальца Жорже Мендеш уже прибыл во Францию, где проведет переговоры с президентом парижан Нассером аль-Хелаифи, который мечтает видеть в команде 33-летнего футболиста.

«ПСЖ» предлагает форварду зарплату 45 миллионов евро в год – это более чем в два раза выше его нынешнего заработка в Мадриде и соответствует зарплате Лионеля Месси по новому контракту с «Барселоной».

Тем не менее пока неясно, как пройдут переговоры между клубами. Как известно, президент «Реала» Флорентино Перес всегда настаивал на том, что любой желающий приобрести Роналду будет должен заплатить сумму отступных, равную 1 миллиарду евро.

Также предполагается, что Перес в любом случае потребует включения в сделку нападающего «ПСЖ» Неймара.