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  • «ПСЖ» готов платить Роналду в два раза больше. чем он сейчас зарабатывает в «Реале»

«ПСЖ» готов платить Роналду в два раза больше. чем он сейчас зарабатывает в «Реале»

30 мая 2018, 13:23
12

Как уже сообщалось ранее, «ПСЖ» заинтересован в приобретении нападающего «Реала» Криштиану Роналду в летнее межсезонье.

Ранее стало известно, что представитель португальца Жорже Мендеш уже прибыл во Францию, где проведет переговоры с президентом парижан Нассером аль-Хелаифи, который мечтает видеть в команде 33-летнего футболиста.

«ПСЖ» предлагает форварду зарплату 45 миллионов евро в год – это более чем в два раза выше его нынешнего заработка в Мадриде и соответствует зарплате Лионеля Месси по новому контракту с «Барселоной».

Тем не менее пока неясно, как пройдут переговоры между клубами. Как известно, президент «Реала» Флорентино Перес всегда настаивал на том, что любой желающий приобрести Роналду будет должен заплатить сумму отступных, равную 1 миллиарду евро.

Также предполагается, что Перес в любом случае потребует включения в сделку нападающего «ПСЖ» Неймара.

Источник: AS
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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panmon
1527676781
Охереть. Налоги не учли правда
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I_R_O_N_M_A_N
1527677020
А разве у Рона сейчас ЗП не 32 ляма...??? Как-то 32 и 45 нифига не в 2 раза прибавка!!!
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кузнецов артем
1527677345
Рону не стоило подписывать контракт до 21 года... Понимаю Переса, зачем предлагать повышение зарплаты если срок контракта увеличиваться не будет. У Рона один выход перейти в другой клуб, вот только Перес может заломить ценник, нехорошая ситуация получается...
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val-berezko
1527679780
Сегодняшнего Реала без Роналду не будет.Даже Неймар не спасет. Неймар-другой стиль- стиль Барсы. Реал-это мощь,скорость,это -не кружева Барселоны.Но деньги решают все. Даже меняют стиль.
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САНЁК17
1527681774
Не утка ли?
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Жёлто-синий
1527682112
Смысл его покупать.он уже не так хорош
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egrrr
1527787343
вчера на рынке по 500 р утку покупал, а тут бесплатно!!!
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