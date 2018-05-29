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«Барселона» готова продать Дембеле за 100 миллионов

29 мая 2018, 17:48
10

Главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда сообщил, что нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле может покинуть клуб в летнее межсезонье.

Ранее СМИ сообщили, что каталонцы не намерены продавать 21-летнего футболиста, а хотят отправить его на сезон в аренду, чтобы получить постоянную игровую практику и набраться опыта. Тем не менее, по словам Инды, сине-гранатовые будут готовы расстаться с французом, если получат предложение в размере 100 миллионов евро.

По информации различных источников, в услугах форварда заинтересованы «Арсенал» и «Ливерпуль».

Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за 105 миллионов евро плюс 40 миллионов в качестве бонусов за различные достижения. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Барселона Дембеле Усман
Комментарии (10)
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triton004
1527605838
Скоро наверное за миллиарды будут продавать футболёров
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insider_retro
1527606471
Началась очередная и уже традиционная ежегодная купля-продажа Дембеле!..)) Переходящий и загадочный! Кому же он достанется!..
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Федя Кабак
1527606613
Что за чушь? Откуда берутся такие сумасшедшие суммы!
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dinar7777dinar
1527607998
отличный заголовок ! БАРСЕЛОНА ГОТОВ ПРОДАТЬ )))))
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Kybik-Pybik
1527609262
ахахах=)
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777+
1527611741
За 100 лямов Дембеле плавно превращается, превращается плавно в....... "НЕУЛОВИМОГО ДЖО", который на...й...... (короче, вы и сами все знаете)!!!
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la verdad
1527616246
Дембеле- потерянные Барсой деньги. Если за 50 сумеют втюхать - это будет удачей.
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Михаил Шевченко
1527619508
да кому он нужен,максимум 50 и то за молодость
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zigbert
1527621609
Хорошо бы Барселоне сдать его в аренду. Продать Дембеле за хорошие деньги будет трудно.
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Cules2013
1527632772
Продавать его сейчас смысла нет, ибо в цене упал после невнятного сезона, а главное, что сезон провалил из-за травм, а быть хрустальным хуже, чем просто не заиграть. Поэтому, либо аренда, либо пусть остаётся. Я уверен, что, если проведён сезон бес серьёзных травм, то сможет вернуться на свою изначальную стоимость в 100 лямов. Сейчас больше 70 за него никто не даст, да и вряд ли кто будет так рисковать, уж тем более Арсенал, что объявил скромный трансферный бюджет на ТО или Ливерпуль, который уже затарился несколькими новыми игроками и имеет в нападении чудо-тройку Мане-Салах-Фирмино.
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