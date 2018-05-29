«Барселона» готова продать Дембеле за 100 миллионов

Главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда сообщил, что нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле может покинуть клуб в летнее межсезонье.

Ранее СМИ сообщили, что каталонцы не намерены продавать 21-летнего футболиста, а хотят отправить его на сезон в аренду, чтобы получить постоянную игровую практику и набраться опыта. Тем не менее, по словам Инды, сине-гранатовые будут готовы расстаться с французом, если получат предложение в размере 100 миллионов евро.

По информации различных источников, в услугах форварда заинтересованы «Арсенал» и «Ливерпуль».

Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за 105 миллионов евро плюс 40 миллионов в качестве бонусов за различные достижения. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2022 года.