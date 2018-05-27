Зидан выигрывает трофеи в «Реале» каждые 97 дней

«Реал» в финальном матче Лиги чемпионов одержал победу над «Ливерпулем» – 3:1.

Зинедин Зидан с момента назначения на пост главного тренера мадридской команды выиграл девять из 13 возможных трофеев.

Французский специалист завоевывает трофеи в среднем каждые 97 дней.

«Реал» под руководством Зидана по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. Также сливочные три раза подряд стали победителями Лиги чемпионов и по два раза выиграли Суперкубок УЕФА и два клубных чемпионата мира.