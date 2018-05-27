Хендерсон: «Ливерпуль» должен гордиться тем, что добрался до финала ЛЧ»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон подвел итоги финального матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Мы были недостаточно хороши, но я горжусь командой и болельщиками, которые приехали сюда и обеспечили нам такую поддержку. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, у нас еще будут финалы, а эта неудача станет полезным уроком.

Должны гордиться уже тем, что добрались до финала. Поначалу будет больно, но нужно идти вперед.

Когда Салах получил травму, «Реал» захватил инициативу, стал подолгу владеть мячом, но мы сохраняли шансы на победу. До конца верили в себя, но пропустили сегодня пару мячей, которые в другой вечер не оказались бы в наших воротах», – отметил Хендерсон.