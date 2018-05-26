Анчелотти хочет заполучить в «Наполи» Кьезу. Игрок не намерен покидать «Фиорентину»

Новый главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти попросил руководство клуба приобрести нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезу.

Президент голубых Аурелио Де Лаурентис пообещал специалисту, что привезет 20-летнего футболиста на «Сан-Паоло». Тем не менее, сам форвард, выступающий за первую команду «фиалок» с 2016 года, не в восторге от идеи покинуть Флоренцию так скоро.

По информации источника, сумма отступных за Кьезу – 60 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 38 матчей, забил шесть голов и сделала девять результативных передач. Контракт нападающего с флорентийцами рассчитан до 2022 года.