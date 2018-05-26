Мутко: «Welcome to Russia!»

Вице-премьер России Виталий Мутко, ответственный за сферу строительства, выступит с речью-приветствием в адрес гостей чемпионата мира-2018. Турнир стартует менее чем через три недели.

«Добро пожаловать, welcome to Russia! Вся инфраструктура – стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд – полностью завершены и будут переданы оргкомитету и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно готовы», – сказал политик.

Соревнование начнется 14 июня и завершится 15 июля.