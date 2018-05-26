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    Мутко: «Welcome to Russia!»

    Вице-премьер России Виталий Мутко, ответственный за сферу строительства, выступит с речью-приветствием в адрес гостей чемпионата мира-2018. Турнир стартует менее чем через три недели.

    «Добро пожаловать, welcome to Russia! Вся инфраструктура – стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд – полностью завершены и будут переданы оргкомитету и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно готовы», – сказал политик.

    Соревнование начнется 14 июня и завершится 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    26.05.2018 09:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +997

      egrrr 27 мая 2018, 17:39

      У кассирш в метро научился?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 11:18

      Блеснул своей эрудицией.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 26 мая 2018, 19:31

      Welcome MUDCO

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      tim_73 26 мая 2018, 15:15

      Ноу криминалити! :)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 26 мая 2018, 13:26

      Это все что он выучил?) президент ему даже разговорник дарил, а он все никак..) поэтому и соскочил на строительство с футбола, потому что английский не выучил. . А то ж обещал к ЧМ освоить))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 26 мая 2018, 11:36

      Он чего английский наконец выучил? Странно. Он по русски то не грамотно говорит. А зачем в строительстве английский? Занялся бы лучше навигацией на реках и канала-все по профилю.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 мая 2018, 11:15

      О, полиглот опять разговорился. :-))

      2
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 26 мая 2018, 10:09

      Явно с переводчиком работает ))))

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 26 мая 2018, 10:07

      Wtf?

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 26 мая 2018, 09:44

      когда билеты на fifa .com в основном выкидывают ?? интересуют Москва,Сочи,Санкт-Петербург заранее спасибо

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