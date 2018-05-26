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Мутко: «Welcome to Russia!»

26 мая 2018, 09:05
14

Вице-премьер России Виталий Мутко, ответственный за сферу строительства, выступит с речью-приветствием в адрес гостей чемпионата мира-2018. Турнир стартует менее чем через три недели.

«Добро пожаловать, welcome to Russia! Вся инфраструктура – стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд – полностью завершены и будут переданы оргкомитету и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно готовы», – сказал политик.

Соревнование начнется 14 июня и завершится 15 июля.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Мутко Виталий
Комментарии (14)
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NeoNaTe
1527315404
чмо
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Михаил_Боярский
1527315546
Лет ми спик фром май харт!
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Skrudg
1527315898
Знаток английского :)))
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Масоха
1527316025
Вот так по русски и сказал:"Велком ту Раша!"
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Мары
1527322557
О, полиглот опять разговорился. :-))
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mihail200606
1527330417
Это все что он выучил?) президент ему даже разговорник дарил, а он все никак..) поэтому и соскочил на строительство с футбола, потому что английский не выучил. . А то ж обещал к ЧМ освоить))
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tim_73
1527336946
Ноу криминалити! :)
Ответить
O-Z
1527352293
Welcome MUDCO
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zigbert
1527409095
Блеснул своей эрудицией.
Ответить
egrrr
1527431965
У кассирш в метро научился?
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