Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Выигрывать большие турниры – в ДНК у «Ливерпуля». Мы здесь, потому что мы – «Ливерпуль».

Девять месяцев назад мы уже были хорошей командой. Может, немногие из нас мечтали о финале, но мы здесь только из-за того, как мы играли. У нас появился особый дух. Это наша главная сила», – сказал Клопп.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 26 мая. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.