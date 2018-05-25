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    Клопп – о финале ЛЧ: «Выигрывать большие турниры – в ДНК у «Ливерпуля»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

    «Выигрывать большие турниры – в ДНК у «Ливерпуля». Мы здесь, потому что мы – «Ливерпуль».

    Девять месяцев назад мы уже были хорошей командой. Может, немногие из нас мечтали о финале, но мы здесь только из-за того, как мы играли. У нас появился особый дух. Это наша главная сила», – сказал Клопп.

    Матч «Реал» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 26 мая. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: УЕФА

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    25.05.2018 21:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +617

      nelez 26 мая 2018, 17:31

      А почему то за последние 10 лет ваш ДНК не оправдал себя

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 26 мая 2018, 15:34

      А проигрывать финалы - в ДНК у Клоппа))

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 мая 2018, 05:53

      Сам себя настраивает. Итог - очередное фиаско в финале.

      0
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 25 мая 2018, 23:43

      Ты хотел сказать у РЕАЛА!!! У Ливера что то я не припомню за последние 13 лет...

      1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 25 мая 2018, 23:05

      Это верно.

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      Рейтинг: +915

      спанчес 25 мая 2018, 22:20

      клоп какой-то

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