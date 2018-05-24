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    Стала известна заявка «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан озвучил фамилии 24 игроков, которые вошли в заявку команды на финальную встречу Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан.

    Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Cерхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими.

    Полузащитники: Тони Кроос, Лукач Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниэль Себальос, Гарет Бэйл.

    Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Лукас Васкес, Борха Майораль.

    Решающий матч Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 26 мая, в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Реал»

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    24.05.2018 17:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 25 мая 2018, 11:51

      вот будет сенсация если луку выпустит)))

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 24 мая 2018, 21:23

      Ух-скорей бы финал!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 мая 2018, 18:25

      весь состав хоть в финале)

      0
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 24 мая 2018, 18:07

      Ждем финала!

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