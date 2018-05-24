Стала известна заявка «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан озвучил фамилии 24 игроков, которые вошли в заявку команды на финальную встречу Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Cерхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими.

Полузащитники: Тони Кроос, Лукач Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниэль Себальос, Гарет Бэйл.

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Решающий матч Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 26 мая, в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени.