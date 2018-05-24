Губернатор Ростовской области: «Наша задача – решать организационные и финансовые вопросы «Ростова»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал продолжать финансово поддерживать «Ростов» в следующем сезоне.

«Правительство остается владельцем футбольного клуба, это значит, что у нас нет другой задачи, как решать организационные и финансовые вопросы.

Я думаю, что в следующем сезоне чемпионата России команда будет чувствовать себя еще более комфортно. Мы заметно изменили ситуацию с точки зрения финансов. Хотя, проблемы некоторые небольшие остаются», – сказал Голубев.

«Ростов» по итогам сезона занял в РФПЛ 11 место.