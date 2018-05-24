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    Губернатор Ростовской области: «Наша задача – решать организационные и финансовые вопросы «Ростова»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал продолжать финансово поддерживать «Ростов» в следующем сезоне.

    «Правительство остается владельцем футбольного клуба, это значит, что у нас нет другой задачи, как решать организационные и финансовые вопросы.

    Я думаю, что в следующем сезоне чемпионата России команда будет чувствовать себя еще более комфортно. Мы заметно изменили ситуацию с точки зрения финансов. Хотя, проблемы некоторые небольшие остаются», – сказал Голубев.

    «Ростов» по итогам сезона занял в РФПЛ 11 место.

    Источник: ТАСС

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    24.05.2018 06:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 24 мая 2018, 21:31

      Меньше слов!!
      Дел побольше, Вася!!

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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 мая 2018, 15:20

      Надеемся и верим!!!

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