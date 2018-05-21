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    Месси: «Мне нравится Гризманн, он один из лучших в мире на данный момент»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рад будет видеть в следующем сезоне нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в своей команде. Аргентинец назвал француза одним из лучших футболистов в мире на данный момент.

    «Это был хороший сезон. Нам удалось выиграть чемпионат и Кубок Испании. Жаль, что мы вылетели из Лиги чемпионов, хотя изначально мы выглядели неплохо. Надеюсь, в следующем сезоне все пойдет по другому плану. Нам нужно продолжать в том же духе.

    Гризманн? Мне он очень нравится. Это один из лучших футболистов в мире на данный момент. Очень много разговоров об этом трансфере. Не знаю, как все сложится, но в «Барселоне» всегда рады видеть лучших игроков», – заявил Месси.

    Источник: Mundodeportivo

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    21.05.2018 07:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 24 мая 2018, 01:32

      Этой фразой многое становится понятно. Если Лионелю нравится Гризманн, значит скорее всего Антуан перейдет в Барсу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 21 мая 2018, 09:12

      А Суареса в утиль?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 09:08

      Будет интересно посмотреть за связкой Месси - Гризманн.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 21 мая 2018, 08:46

      Он прав,так и есть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      war20071 21 мая 2018, 08:45

      НЕ НЕ СТОИТ ГРИЗМАНУ ИДТИ В барселону

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 мая 2018, 07:42

      Да

      0
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