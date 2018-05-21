Месси: «Мне нравится Гризманн, он один из лучших в мире на данный момент»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рад будет видеть в следующем сезоне нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в своей команде. Аргентинец назвал француза одним из лучших футболистов в мире на данный момент.

«Это был хороший сезон. Нам удалось выиграть чемпионат и Кубок Испании. Жаль, что мы вылетели из Лиги чемпионов, хотя изначально мы выглядели неплохо. Надеюсь, в следующем сезоне все пойдет по другому плану. Нам нужно продолжать в том же духе.

Гризманн? Мне он очень нравится. Это один из лучших футболистов в мире на данный момент. Очень много разговоров об этом трансфере. Не знаю, как все сложится, но в «Барселоне» всегда рады видеть лучших игроков», – заявил Месси.