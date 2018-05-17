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    «Атлетико» выигрывает в 15 матчах подряд в ЛЕ, если ведет к перерыву

    Накануне состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 0:3.

    Стоит отметить, что испанский клуб завершал в свою пользу 15 последних матчей в Лиге Европы, в которых вел в счете после к перерыву. Эта серия началась после матча с греческим «Арисом» на групповом этапе в сезоне-2010/2011. Тогда мадридцы вели со счетом 2:1, но во втором тайме пропустили дважды и в итоге уступили – 2:3.

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    Источник: Opta

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    17.05.2018 11:15
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