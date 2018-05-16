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    Товарищеский матч. «Барселона» без Месси в основе обыграла в Йоханнесбурге «Мамелоди Сандаунс»

    «Барселона» провела товарищеский матч в ЮАР. Каталонцы переиграли местный «Мамелоди Сандаунс», но не смогли сохранить ворота в неприкосновенности. Сине-гранатовые забили первый мяч уже на третьей минуте.

    Нападающий Лионель Месси вышел на поле на 74 минуте, заменив Руиса Эчебаррию. Впереди у «Барселоны» заключительный матч Примеры.

    Товарищеский матч

    Мамелоди Сандаунс (ЮАР) – Барселона (Испания) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Дембеле, 3; 0:2 – Л. Суарес, 19; 0:3 – Гомеш, 67; 1:3 – Вилакази, 76.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2018 21:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 08:11

      Какой смысл ехать в ЮАР? Может алмазами заманили.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > zigbert 17 мая 2018, 10:13

      Выставка. Там Усейн Болт PR'ился,мол, бегает с мячом.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 мая 2018, 02:14

      аж куда занесло) Гомеш забил)))

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 16 мая 2018, 21:19

      Игра в защите у Барселоны продолжает оставаться безобразной.

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      Рейтинг: +617

      nelez 16 мая 2018, 21:17

      Выиграли без месси мамелоди как там их? Вот сенсация. Барса без трех игроков должна выиграть таких клубов. А передаете так как будто сенсация века.

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