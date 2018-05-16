Товарищеский матч. «Барселона» без Месси в основе обыграла в Йоханнесбурге «Мамелоди Сандаунс»

«Барселона» провела товарищеский матч в ЮАР. Каталонцы переиграли местный «Мамелоди Сандаунс», но не смогли сохранить ворота в неприкосновенности. Сине-гранатовые забили первый мяч уже на третьей минуте.

Нападающий Лионель Месси вышел на поле на 74 минуте, заменив Руиса Эчебаррию. Впереди у «Барселоны» заключительный матч Примеры.

Товарищеский матч

Мамелоди Сандаунс (ЮАР) – Барселона (Испания) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Дембеле, 3; 0:2 – Л. Суарес, 19; 0:3 – Гомеш, 67; 1:3 – Вилакази, 76.