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    Григорий Суркис: «Киевское «Динамо» не продается!»

    Вице-президент УЕФА Григорий Суркис прокомментировал информацию о возможной продаже его братом Игорем киевского «Динамо».

    – Говорят, что Игорь Суркис уже два года не финансирует клуб. Была также информация о возможной продаже «Динамо» Ярославскому или китайцам.

    – Мне нечего опровергать. Если вы обратитесь к игрокам, тренерам, тем, кто обслуживает команду, нужно обратить внимание, что это около тысячи людей. Они работают для того, чтобы все команды имели все.

    Если кто-то скажет, что есть задержка зарплаты на месяц, тогда будет уместно обсуждать первую часть вопроса.

    А по поводу Ярославского, китайцев или кого-то другого – это не обсуждается. «Динамо» не продается. Потому что мой брат неравнодушен с малых лет к судьбе «Динамо», потому что он любит этот клуб. Никто и никогда не мог его упрекнуть в том, что клуб не финансируется.

    Действительно, в Украине идет война, есть обстоятельства, при которых легионеры не хотят к нам ехать.

    Источник: ua.tribuna

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    15.05.2018 08:55
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 мая 2018, 09:36

      Была бы война, ты в гейропу бы драпанул уже, патри от хе р ов

      1
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > С-Пб on-line 20 мая 2018, 19:59

      Ты *******. ) Слов больше нет. Вата в голове сделала свое дело

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > kurt_cobain 21 мая 2018, 08:56

      Соси у бен деры, мразота!!!

      0
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > С-Пб on-line 21 мая 2018, 19:41

      Защитная реакция на "Ватника", сразу "бандеровец". Not bad
      ты хоть знаешь кто такие бандеровцы?

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > kurt_cobain 21 мая 2018, 21:49

      Шлюшка скачущая, очко массажируй

      0
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > С-Пб on-line 23 мая 2018, 22:42

      А кто сказал что я скачу?) Очко массожировать твоя пререготива....Ну и твоих дружков заднеприводных. А ты просто чепуха, даже обосновать нормально ничего не можешь. "Фашисты, бандеровцы, Киевская хунта, бандеровцы"

      З.Ы. ты хоть загугли, кто такие бандеровцы, а то фразочкой кидаешься, а не знаешь что это такое. К слову как ты выражаешься "Бандеровец" бы не так давно капитаном твоей команды, которая у тебя в профиле отображена.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > kurt_cobain 24 мая 2018, 09:21

      Ахахахаха, мразота бандеровская, сними кастрюлю с тупой своей башки и убейся, п и з д а б о л конч енный

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > kurt_cobain 24 мая 2018, 15:14

      ой извините ! Лучше в вате да в тепле а не в педеростических гейропейских одеждах !

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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > dinar7777dinar 26 мая 2018, 19:25

      Да поверь не замерзли и не замерзнем. А вот пидаров достаточно везде, даже в вашей стране, которую вы считаете идеальной.

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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > С-Пб on-line 26 мая 2018, 19:29

      Так кто такие бандеровцы? Поверь, я не патриот своей страны, но такая ВАТА тупая как ты только раздражает. Я думаю везде есть нормальные люди, в Вашей стране их достаточно, часто бываю. Но ты - это клиника)

      З.Ы ты хоть язык своей страны выучи, ПОЦреот

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > kurt_cobain 26 мая 2018, 20:13

      я считаю идеальной россию? да нет ! и я не сторонник нынешной власти ! но пилять вашу проститутную хохляндию не люблю по простой причине потому что вы ХОХЛЫ - ХУЖЕ ЦЫГАН ! проститутки попрошайки ! да вы без попрошайства и полгода не проживете то у россии попрошайничали всю жизнь теперь у америкосов сосете !

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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > dinar7777dinar 26 мая 2018, 22:21

      Угу. "Как же так в стране все есть, а народу нехер есть, как же так все есть в стране, а народ живет в г*авне" ничего не напоминает?) Америкосы? Сосем? У евросоюза сосем? чувак, тогда Вы у всей европы сосете, когда торгуете с ними.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > kurt_cobain 26 мая 2018, 22:45

      ))))) е ба нь ко а у вас есть чем торговать?

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > kurt_cobain 27 мая 2018, 00:00

      Чепу шоло пи зда боль ный,такую х у й н ю льёшь,что сам блеать веришь. Убейся мра зь!!!

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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > dinar7777dinar 27 мая 2018, 15:27

      Поверь, есть. Много чего экспортируется) А у Вас экспорт колосальный, а живете в дерьме, так же как и мы сейчас)

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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > С-Пб on-line 27 мая 2018, 15:28

      Я школоло? Ты посмотри на то, что ты написал, даун, а потом пиши кто школьник , кто нет

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > kurt_cobain 27 мая 2018, 16:46

      ))))) дебилушка ! ты зомби тв то свое почаще смотри ! Рукопойник ! что украинцу не давай он все равно попрошайка и все делает через жопу !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > kurt_cobain 27 мая 2018, 16:47

      где это у нас в россии кушать нету? ну ка покажи ка ! эуууу попрошайка че это вы там экспортируете? пару кило сала ? ))))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > kurt_cobain 27 мая 2018, 17:01

      Украина Страна проституток и попрошаек

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > kurt_cobain 28 мая 2018, 09:30

      Да какая ты школота, пи з д а бол триперный! Она умнее тебя, щенок ты тупорылый))))) лижи творог, терпила!!!

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > dinar7777dinar 28 мая 2018, 09:36

      Сейчас у них главное достоинство и они им гордятся (кроме Донбасса и Луганска): "моя хата с краю, ничо не знаю"

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > С-Пб on-line 28 мая 2018, 12:35

      )))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > dinar7777dinar 2 июня 2018, 21:48

      Вот вы , ребят, как не печально пересмотрели. А учитывая то, что у Вас нефти, газа, золота ну очень много, могло быть и лучше... Что не так? Ребята Ваши доводы вообще не о чем, я же привожу реальные факты, которые видел своими глазами. К сожалению среди замечательных людей в вашей стране есть такой биомусор как вы...

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      kurt_cobain > С-Пб on-line 2 июня 2018, 21:51

      Не вижу смысла продолжать с вами разговор, ваш интелект колеблется между пепельницей и банкой соленых огурцов.

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      dinar7777dinar > kurt_cobain 3 июня 2018, 00:06

      да я смотрю ты супермозг такой же как и порошенко и кличко !

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      С-Пб on-line > kurt_cobain 3 июня 2018, 00:22

      Пи здуй в очко петипорошни,выбледок

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