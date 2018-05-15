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Григорий Суркис: «Киевское «Динамо» не продается!»

15 мая 2018, 08:55
26

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис прокомментировал информацию о возможной продаже его братом Игорем киевского «Динамо».

– Говорят, что Игорь Суркис уже два года не финансирует клуб. Была также информация о возможной продаже «Динамо» Ярославскому или китайцам.

– Мне нечего опровергать. Если вы обратитесь к игрокам, тренерам, тем, кто обслуживает команду, нужно обратить внимание, что это около тысячи людей. Они работают для того, чтобы все команды имели все.

Если кто-то скажет, что есть задержка зарплаты на месяц, тогда будет уместно обсуждать первую часть вопроса.

А по поводу Ярославского, китайцев или кого-то другого – это не обсуждается. «Динамо» не продается. Потому что мой брат неравнодушен с малых лет к судьбе «Динамо», потому что он любит этот клуб. Никто и никогда не мог его упрекнуть в том, что клуб не финансируется.

Действительно, в Украине идет война, есть обстоятельства, при которых легионеры не хотят к нам ехать.

Источник: ua.tribuna
Украина. Плей-офф Динамо К
Комментарии (26)
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Была бы война, ты в гейропу бы драпанул уже, патри от хе р ов
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