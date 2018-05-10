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    Роналду не праздновал гол «Барселоне» из-за Фергюсона, попавшего в больницу

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, почему не праздновал гол в ворота «Барселоны» (2:2) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

    «Как я могу радоваться, когда человек, научивший меня играть в футбол, находится в больнице?» – сказал португалец.

    3 мая сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован в связи с кровоизлиянием в мозг. 8 мая появилась информация о том, что операция 76-летнего шотландца прошла успешно. Вчера Фергюсон был переведен в стационар как обычный больной.

    Роналду выступал под руководством Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе английского клуба он выиграл девять трофеев, включая три чемпионства Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2008 году Роналду получил первый из пяти «Золотых мячей».

    Источник: Daily Star

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    10.05.2018 18:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 11 мая 2018, 14:17

      КР лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 10 мая 2018, 20:40

      Хотя я его не люблю, но это поступок МУЖИКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 10 мая 2018, 19:27

      Молодец

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