Роналду не праздновал гол «Барселоне» из-за Фергюсона, попавшего в больницу

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, почему не праздновал гол в ворота «Барселоны» (2:2) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

«Как я могу радоваться, когда человек, научивший меня играть в футбол, находится в больнице?» – сказал португалец.

3 мая сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован в связи с кровоизлиянием в мозг. 8 мая появилась информация о том, что операция 76-летнего шотландца прошла успешно. Вчера Фергюсон был переведен в стационар как обычный больной.

Роналду выступал под руководством Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе английского клуба он выиграл девять трофеев, включая три чемпионства Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2008 году Роналду получил первый из пяти «Золотых мячей».