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    Ромарио – Жезусу: «Побольше занимайся сексом перед ЧМ-2018!»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио дал несколько советов форварду «Манчестер Сити» Габриэлю Жезусу накануне старта чемпионата мира-2018 в России.

    «Один из моих советов – побольше занимайся сексом! Также старайся хорошо проводить выходные. Но в дни матчей и во время игр, конечно же, нужно как следует концентрироваться. Относись к голевым моментам так, будто следующего у тебя не будет», – цитирует Ромарио Lance.com.

    Сборная Бразилии на ЧМ-2018 сыграет на групповом этапе со Швейцарией (Ростов-на-Дону, 17 июня), Коста-Рикой (Санкт-Петербург, 22 июня) и Сербией (Москва, 27 июня). В текущем сезоне Жезус в составе сборной Бразилии провел восемь игр, забив в них четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2018 09:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 мая 2018, 14:06

      Три ч-ж бабы перед матчем, и вперед!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 10 мая 2018, 12:39

      Ну, просто архи-важная футбольная новость! "Бомбардир" желтеет на глазах! Но, всё-таки, хотелось бы знать, что посоветовал Ромарио : до, во время или после, а то заголовок с текстом не совпадает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 мая 2018, 11:58

      Против Сербии в Москве(!) Бразам будет тяжело.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 мая 2018, 11:33

      Смотри три перок не подцепи

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 10 мая 2018, 10:05

      важная новость...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 10 мая 2018, 09:18

      Ромарио дурного не посоветует!!..)) Старайся Габи!..))

      3
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