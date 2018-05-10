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Ромарио – Жезусу: «Побольше занимайся сексом перед ЧМ-2018!»

10 мая 2018, 09:05
6

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио дал несколько советов форварду «Манчестер Сити» Габриэлю Жезусу накануне старта чемпионата мира-2018 в России.

«Один из моих советов – побольше занимайся сексом! Также старайся хорошо проводить выходные. Но в дни матчей и во время игр, конечно же, нужно как следует концентрироваться. Относись к голевым моментам так, будто следующего у тебя не будет», – цитирует Ромарио Lance.com.

Сборная Бразилии на ЧМ-2018 сыграет на групповом этапе со Швейцарией (Ростов-на-Дону, 17 июня), Коста-Рикой (Санкт-Петербург, 22 июня) и Сербией (Москва, 27 июня). В текущем сезоне Жезус в составе сборной Бразилии провел восемь игр, забив в них четыре гола.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Бразилия Жезус Габриэль
Комментарии (6)
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insider_retro
1525933113
Ромарио дурного не посоветует!!..)) Старайся Габи!..))
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AZ
1525935927
важная новость...
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С-Пб on-line
1525941219
Смотри три перок не подцепи
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iBragim2102
1525942698
Против Сербии в Москве(!) Бразам будет тяжело.
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multiscan
1525945156
Ну, просто архи-важная футбольная новость! "Бомбардир" желтеет на глазах! Но, всё-таки, хотелось бы знать, что посоветовал Ромарио : до, во время или после, а то заголовок с текстом не совпадает.
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prezent2017
1526036771
Три ч-ж бабы перед матчем, и вперед!
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