Ромарио – Жезусу: «Побольше занимайся сексом перед ЧМ-2018!»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио дал несколько советов форварду «Манчестер Сити» Габриэлю Жезусу накануне старта чемпионата мира-2018 в России.

«Один из моих советов – побольше занимайся сексом! Также старайся хорошо проводить выходные. Но в дни матчей и во время игр, конечно же, нужно как следует концентрироваться. Относись к голевым моментам так, будто следующего у тебя не будет», – цитирует Ромарио Lance.com.

Сборная Бразилии на ЧМ-2018 сыграет на групповом этапе со Швейцарией (Ростов-на-Дону, 17 июня), Коста-Рикой (Санкт-Петербург, 22 июня) и Сербией (Москва, 27 июня). В текущем сезоне Жезус в составе сборной Бразилии провел восемь игр, забив в них четыре гола.