«Бока Хуниорс» стал 33-кратным чемпионом Аргентины

Состоялся перенесенный матч 25-го тура аргентинской Примеры, в котором встречались «Бока Хуниорс» и «Химнасия и Эсгрима». Игра завершилась со счетом 2:2.

Такой результат позволил клубу из Буэнос-Айреса, занимающему первое место в турнирной таблице, за тур до окончания чемпионата Аргентины оторваться от идущего вторым «Годой-Крус» на четыре очка, гарантировав тем самым себе чемпионский титул. Эта победа в чемпионате стала для «Боки» 33-й в истории и второй подряд. Чаще побеждал лишь «Ривер Плейт» (36).

Стоит отметить, что лучшим бомбардиром команды в этом сезоне стал форвард Дарио Бенедетто, на счету которого девять голов и три результативные передачи. Лучшим ассистентом стал нападающий Кристиан Павон, забивший шесть голов и отдавший 11 результативных передач.