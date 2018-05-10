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    «Бока Хуниорс» стал 33-кратным чемпионом Аргентины

    Состоялся перенесенный матч 25-го тура аргентинской Примеры, в котором встречались «Бока Хуниорс» и «Химнасия и Эсгрима». Игра завершилась со счетом 2:2.

    Такой результат позволил клубу из Буэнос-Айреса, занимающему первое место в турнирной таблице, за тур до окончания чемпионата Аргентины оторваться от идущего вторым «Годой-Крус» на четыре очка, гарантировав тем самым себе чемпионский титул. Эта победа в чемпионате стала для «Боки» 33-й в истории и второй подряд. Чаще побеждал лишь «Ривер Плейт» (36).

    Стоит отметить, что лучшим бомбардиром команды в этом сезоне стал форвард Дарио Бенедетто, на счету которого девять голов и три результативные передачи. Лучшим ассистентом стал нападающий Кристиан Павон, забивший шесть голов и отдавший 11 результативных передач.

    Источник: ФК «Бока Хуниорс»

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    10.05.2018 06:30
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