Примера. «Барселона» обыграла «Вильярреал», который выставил каталонцам чемпионский коридор

Голы Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Лионеля Месси и дубль Усмане Дембеле принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом» в 34-м туре чемпионата Испании. В составе гостей отличился Никола Сансоне.

Перед началом встречи игроки «Вильярреала» организовали чемпионский коридор для соперника, который ранее досрочно выиграл Примеру-2017/18.

Испания. Примера. 34-й тур

Барселона – Вильярреал – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Коутиньо, 11; 2:0 – Паулиньо, 16; 3:0 – Месси, 45; 3:1 – Сансоне, 54; 4:1 – Дембеле, 87; 5:1 – Дембеле, 90+3.

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