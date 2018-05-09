Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. «Барселона» обыграла «Вильярреал», который выставил каталонцам чемпионский коридор

    Голы Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Лионеля Месси и дубль Усмане Дембеле принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом» в 34-м туре чемпионата Испании. В составе гостей отличился Никола Сансоне.

    Перед началом встречи игроки «Вильярреала» организовали чемпионский коридор для соперника, который ранее досрочно выиграл Примеру-2017/18.

    Испания. Примера. 34-й тур

    Барселона – Вильярреал – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Коутиньо, 11; 2:0 – Паулиньо, 16; 3:0 – Месси, 45; 3:1 – Сансоне, 54; 4:1 – Дембеле, 87; 5:1 – Дембеле, 90+3.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2018 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 10 мая 2018, 12:54

      Вот почему говорят,не делай добро,а получишь *****...а ещё говорят делай добро тому, кто этого достоин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 09:59

      подводная лодка пошла ко дну после торпедирования от безжалостного соперника))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 мая 2018, 01:40

      Дембеле набирает оборот и привыкает клубу...зачем гризман им... верните тиаго или купите... иско

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 10 мая 2018, 00:21

      Борьбы не получилось, барса притопила жёлтых подводников, Дембеле напомнил о себе!...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 10 мая 2018, 00:02

      5:1 ХОРОШИЙ СЧЕТ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +355

      TANNER > Chaborz.1990 10 мая 2018, 00:04

      Могут и 100+ сделать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 мая 2018, 00:02

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      TANNER 10 мая 2018, 00:02

      У команды есть честь и уважение соперника. Тут кроме как "молодцы" сказать нечего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 9 мая 2018, 23:40

      Рад за Вильярреал , Молодцы Субмаринцы выставили коридор Чемпиону

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 9 мая 2018, 23:24

      Хопоший матч .

      Рад за Дембеле.

      Последний гол красиво забил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 9 мая 2018, 23:09

      Старая добрая атакующая Барса, как же я скучал по тебе.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11