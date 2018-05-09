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  • Примера. «Барселона» обыграла «Вильярреал», который выставил каталонцам чемпионский коридор

Примера. «Барселона» обыграла «Вильярреал», который выставил каталонцам чемпионский коридор

9 мая 2018, 23:00
11

Голы Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Лионеля Месси и дубль Усмане Дембеле принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом» в 34-м туре чемпионата Испании. В составе гостей отличился Никола Сансоне.

Перед началом встречи игроки «Вильярреала» организовали чемпионский коридор для соперника, который ранее досрочно выиграл Примеру-2017/18.

Испания. Примера. 34-й тур

Барселона – Вильярреал – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Коутиньо, 11; 2:0 – Паулиньо, 16; 3:0 – Месси, 45; 3:1 – Сансоне, 54; 4:1 – Дембеле, 87; 5:1 – Дембеле, 90+3.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона
Комментарии (11)
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1525896597
Старая добрая атакующая Барса, как же я скучал по тебе.
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3ton
1525897484
Хопоший матч .
Рад за Дембеле.
Последний гол красиво забил
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MaxiLeon
1525898432
Рад за Вильярреал , Молодцы Субмаринцы выставили коридор Чемпиону
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TANNER
1525899733
У команды есть честь и уважение соперника. Тут кроме как "молодцы" сказать нечего.
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Александр ЗА
1525899750
Да
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Chaborz.1990
1525899758
5:1 ХОРОШИЙ СЧЕТ
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insider_retro
1525900890
Борьбы не получилось, барса притопила жёлтых подводников, Дембеле напомнил о себе!...
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de bruyne
1525905610
Дембеле набирает оборот и привыкает клубу...зачем гризман им... верните тиаго или купите... иско
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OfaZavr
1525935596
подводная лодка пошла ко дну после торпедирования от безжалостного соперника))
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САНЁК17
1525946040
Вот почему говорят,не делай добро,а получишь *****...а ещё говорят делай добро тому, кто этого достоин
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