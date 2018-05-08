Тарасова: «Стыдно назначать Мутко вице-премьером по строительству после того, что он сделал со спортом»

Заслуженный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что у нее вызвало легкий шок возможное назначение Виталия Мутко на пост вице-премьера по строительству.

«Немного в шоке, что Мутко назначили строителем. С утра столько шуток прекрасных. Его просто стыдно назначать после того, что он сделал со спортом.

Но я не собираюсь давать советы. Хотя и не могу сказать, что это не мой вопрос. Я живу в этом государстве и люблю его – тут любой вопрос мой», – сказала Тарасова.

Напомним, с октября 2016 года Мутко курирует вопросы спорта, туризма и молодежной политики. До этого он с мая 2012 года занимал должность министра спорта России.