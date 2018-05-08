Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарасова: «Стыдно назначать Мутко вице-премьером по строительству после того, что он сделал со спортом»

    Заслуженный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что у нее вызвало легкий шок возможное назначение Виталия Мутко на пост вице-премьера по строительству.

    «Немного в шоке, что Мутко назначили строителем. С утра столько шуток прекрасных. Его просто стыдно назначать после того, что он сделал со спортом.

    Но я не собираюсь давать советы. Хотя и не могу сказать, что это не мой вопрос. Я живу в этом государстве и люблю его – тут любой вопрос мой», – сказала Тарасова.

    Напомним, с октября 2016 года Мутко курирует вопросы спорта, туризма и молодежной политики. До этого он с мая 2012 года занимал должность министра спорта России.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2018 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 21:14

      В шоке не только Тарасова, но и все причастные к спорту люди.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 18:59

      верно сказано, да только что толку, назначили уже и ему теперь без разницы на все.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 мая 2018, 18:01

      Отлично сказано,Татьяна Тарасова!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 мая 2018, 17:49

      Реально стыдно...чем только думают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 8 мая 2018, 17:18

      Стыд - это не про питерских.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      "Пахрей91" 8 мая 2018, 15:57

      Разваливает он же не в одиночку!!! Был бы контроль, как в Корее или Китае, и такие "смешки" в назначения высокопоставленных чиновников воспринимались бы сквозь слезы управленцев!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 8 мая 2018, 15:55

      У одних шок, у других смех...все понимают, что он везде всё развалит... и всё равно назначают! ИДИОТЫ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 мая 2018, 15:30

      Где Мутко проходит, то всё рушится. Права, Т.Тарасова.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11