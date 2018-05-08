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  • Тарасова: «Стыдно назначать Мутко вице-премьером по строительству после того, что он сделал со спортом»

Тарасова: «Стыдно назначать Мутко вице-премьером по строительству после того, что он сделал со спортом»

8 мая 2018, 15:26
8

Заслуженный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что у нее вызвало легкий шок возможное назначение Виталия Мутко на пост вице-премьера по строительству.

«Немного в шоке, что Мутко назначили строителем. С утра столько шуток прекрасных. Его просто стыдно назначать после того, что он сделал со спортом.

Но я не собираюсь давать советы. Хотя и не могу сказать, что это не мой вопрос. Я живу в этом государстве и люблю его – тут любой вопрос мой», – сказала Тарасова.

Напомним, с октября 2016 года Мутко курирует вопросы спорта, туризма и молодежной политики. До этого он с мая 2012 года занимал должность министра спорта России.

Источник: Sports.ru
Россия Мутко Виталий
Комментарии (8)
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vladimir-7
1525782639
Где Мутко проходит, то всё рушится. Права, Т.Тарасова.
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Старикан
1525784114
У одних шок, у других смех...все понимают, что он везде всё развалит... и всё равно назначают! ИДИОТЫ!
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"Пахрей91"
1525784259
Разваливает он же не в одиночку!!! Был бы контроль, как в Корее или Китае, и такие "смешки" в назначения высокопоставленных чиновников воспринимались бы сквозь слезы управленцев!
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Сибирь за Спартак
1525789132
Стыд - это не про питерских.
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Федя Кабак
1525790979
Реально стыдно...чем только думают
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yorgenbarenz
1525791670
Отлично сказано,Татьяна Тарасова!
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OfaZavr
1525795189
верно сказано, да только что толку, назначили уже и ему теперь без разницы на все.
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zigbert
1525803258
В шоке не только Тарасова, но и все причастные к спорту люди.
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