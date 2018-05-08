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    Моуринью заплатит 800 тысяч евро, чтобы избежать тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заплатит 800 тысяч евро, чтобы не попасть в тюрьму, сообщает El Mundo.

    Ранее испанские власти подали на португальца, возглавлявшего «Реал» с 2010 по 2013 год, иск об уклонении от уплаты налогов. Специалисту вменялось сокрытие дохода от имиджевых прав в размере 3,3 миллиона евро в 2011-2012 годах.

    Теперь же Моуринью достиг договоренности с правосудием Испании и выплатит 800 тысяч во избежание тюремного заключения сроком до 12 месяцев.

    Напомним, в 2015 году тренер уже заплатил 4,5 миллиона евро для урегулирования сложившейся ситуации. Однако по причине недавно открывшихся новых подробностей дела ему пришлось выплатить еще один штраф.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2018 14:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 20:25

      Хотелось бы послушать самого Моуринью. Жозе как такое могло случиться?

      2
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      ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin > zigbert 8 мая 2018, 22:09

      Я передал, он сказал что как сможет, обязательно тебе ответит)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 мая 2018, 17:14

      мне вот интересно, это реально сами футболисты и тренеры ханырят деньжата, или это их бухгалтера там чудят?
      я вижу, что шутки о зеках из Каталонии как-то резко прекратились, после того, как под раздачу попал народ из Реала, как из бывших, так и из нынешних игроков/тренеров. То-то же)

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 8 мая 2018, 14:46

      Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью 800 тысяч евро....стоит чтоли столько???или что?))))))))))

      1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 8 мая 2018, 14:33

      Дорого стоят имиджевые права, а их сокрытие наносит урон имиджу и опустошает карман... Видно не смог или не успел перепрятать..))

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