Моуринью заплатит 800 тысяч евро, чтобы избежать тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заплатит 800 тысяч евро, чтобы не попасть в тюрьму, сообщает El Mundo.

Ранее испанские власти подали на португальца, возглавлявшего «Реал» с 2010 по 2013 год, иск об уклонении от уплаты налогов. Специалисту вменялось сокрытие дохода от имиджевых прав в размере 3,3 миллиона евро в 2011-2012 годах.

Теперь же Моуринью достиг договоренности с правосудием Испании и выплатит 800 тысяч во избежание тюремного заключения сроком до 12 месяцев.

Напомним, в 2015 году тренер уже заплатил 4,5 миллиона евро для урегулирования сложившейся ситуации. Однако по причине недавно открывшихся новых подробностей дела ему пришлось выплатить еще один штраф.