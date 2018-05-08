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  • Моуринью заплатит 800 тысяч евро, чтобы избежать тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

Моуринью заплатит 800 тысяч евро, чтобы избежать тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

8 мая 2018, 14:12
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заплатит 800 тысяч евро, чтобы не попасть в тюрьму, сообщает El Mundo.

Ранее испанские власти подали на португальца, возглавлявшего «Реал» с 2010 по 2013 год, иск об уклонении от уплаты налогов. Специалисту вменялось сокрытие дохода от имиджевых прав в размере 3,3 миллиона евро в 2011-2012 годах.

Теперь же Моуринью достиг договоренности с правосудием Испании и выплатит 800 тысяч во избежание тюремного заключения сроком до 12 месяцев.

Напомним, в 2015 году тренер уже заплатил 4,5 миллиона евро для урегулирования сложившейся ситуации. Однако по причине недавно открывшихся новых подробностей дела ему пришлось выплатить еще один штраф.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Реал Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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insider_retro
1525779234
Дорого стоят имиджевые права, а их сокрытие наносит урон имиджу и опустошает карман... Видно не смог или не успел перепрятать..))
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Dgad
1525780003
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью 800 тысяч евро....стоит чтоли столько???или что?))))))))))
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Cules2013
1525788858
мне вот интересно, это реально сами футболисты и тренеры ханырят деньжата, или это их бухгалтера там чудят? я вижу, что шутки о зеках из Каталонии как-то резко прекратились, после того, как под раздачу попал народ из Реала, как из бывших, так и из нынешних игроков/тренеров. То-то же)
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zigbert
1525800308
Хотелось бы послушать самого Моуринью. Жозе как такое могло случиться?
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