Президент «Крыльев Советов»: «Думаю, ясность с контрактом Тихонова наступит после 15 мая»

Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, когда наступит ясность с будущим главного тренера команды Андрея Тихонова.

Контракт специалиста, который вывел самарцев в РФПЛ, истекает в конце текущего сезона.

– У нас остался еще один тур. О чем мы сейчас говорим? Давайте закончим сезон на хорошей ноте. А потом мы все проанонсируем. Думаю, все будет нормально.

– То есть, сейчас нет полной ясности, останется ли Тихонов в «Крыльях» или нет?

– Ясности нет, потому что все эти вопросы так быстро не решаются. Юрий Семин досрочно выиграл чемпионат России. Так? А сколько слухов ходило вокруг его нового контракта? По-моему, недели две все это продолжалось. Мы вчера вышли в премьер-лигу – за тур до конца сезона. А сегодня вы задаете мне такие вопросы.

– Однако «Локомотив» продлил с Семиным контракт за два тура до конца сезона. Думали, может быть, и «Крылья» поступят так же.

– Да, «Локомотив» продлил. Но ведь до этого два или три тура муссировался слух вокруг нового соглашения Семина. Я встречусь с губернатором, мы все проговорим, обсудим. И потом все объявим. Еще предстоит встреча с командой, руководители индивидуально поговорят с тренером.

– Во сколько раз придется увеличить бюджет клуба?

– Опять же, не готов сейчас ответить. Состоится встреча с губернатором, мы все обговорим. Думаю, у нас все будет хорошо. Тем более Самара получила новый стадион. Это колоссальный стимул для развития футбола. Думаю, ясность по вашим вопросам наступит после 15 мая.