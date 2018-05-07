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    Президент «Крыльев Советов»: «Думаю, ясность с контрактом Тихонова наступит после 15 мая»

    Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, когда наступит ясность с будущим главного тренера команды Андрея Тихонова.

    Контракт специалиста, который вывел самарцев в РФПЛ, истекает в конце текущего сезона.

    – У нас остался еще один тур. О чем мы сейчас говорим? Давайте закончим сезон на хорошей ноте. А потом мы все проанонсируем. Думаю, все будет нормально.

    – То есть, сейчас нет полной ясности, останется ли Тихонов в «Крыльях» или нет?

    – Ясности нет, потому что все эти вопросы так быстро не решаются. Юрий Семин досрочно выиграл чемпионат России. Так? А сколько слухов ходило вокруг его нового контракта? По-моему, недели две все это продолжалось. Мы вчера вышли в премьер-лигу – за тур до конца сезона. А сегодня вы задаете мне такие вопросы.

    – Однако «Локомотив» продлил с Семиным контракт за два тура до конца сезона. Думали, может быть, и «Крылья» поступят так же.

    – Да, «Локомотив» продлил. Но ведь до этого два или три тура муссировался слух вокруг нового соглашения Семина. Я встречусь с губернатором, мы все проговорим, обсудим. И потом все объявим. Еще предстоит встреча с командой, руководители индивидуально поговорят с тренером.

    – Во сколько раз придется увеличить бюджет клуба?

    – Опять же, не готов сейчас ответить. Состоится встреча с губернатором, мы все обговорим. Думаю, у нас все будет хорошо. Тем более Самара получила новый стадион. Это колоссальный стимул для развития футбола. Думаю, ясность по вашим вопросам наступит после 15 мая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2018 16:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +316

      eugen-han 8 мая 2018, 23:01

      тихонов по праву должен продолжить работу в клубе,но уже на, и в, других условиях,которые будут соответствовать реалиями ПЛ.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 мая 2018, 17:23

      С таким составом Тихонов вышку не потянет. Надо серьезно укрепляться.

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