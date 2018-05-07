В понедельник травмированный Роналду пройдет медобследование

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму, которую получил в ходе Класико нападающий Криштиану Роналду. Напомним, футболист был заменен в перерыве.

«Травма Роналду? Пока о ее серьезности говорить рано. Но я думаю, что травма не окажется серьезной.

В понедельник он пройдет медобследование. Не могу сейчас сказать, сколько времени он пропустит из-за этого повреждения, но мне он сказал, что ничего серьезного. Подробности узнаем завтра», – сказал после матча Зидан.

Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2.

Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи