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    В понедельник травмированный Роналду пройдет медобследование

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму, которую получил в ходе Класико нападающий Криштиану Роналду. Напомним, футболист был заменен в перерыве.

    «Травма Роналду? Пока о ее серьезности говорить рано. Но я думаю, что травма не окажется серьезной.

    В понедельник он пройдет медобследование. Не могу сейчас сказать, сколько времени он пропустит из-за этого повреждения, но мне он сказал, что ничего серьезного. Подробности узнаем завтра», – сказал после матча Зидан.

    Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2.

    Очень скандальное Класико: драка, удаление, ошибки судьи

    Источник: Marca

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    07.05.2018 08:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 7 мая 2018, 14:18

      Поправляйся пятый,после Месси,Неймара,Салаха,Дзюбы!

      0
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 7 мая 2018, 09:01

      Поправляйся, Лучший!

      1
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      ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый > Евгений П 7 мая 2018, 09:33

      ЛУЧШИЙ, ИГРАЛ В ДРУГОЙ КОМАНДЕ!

      -2
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