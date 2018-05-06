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    Примера. «Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Реалом»

    В центральном матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле разошлась миром с «Реалом». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Камп Ноу», завершилась вничью – 2:2.

    Стоит отметить, что каталонская команда весь второй тайм играла в меньшинстве. Красную карточку получил защитник хозяев Серхи Роберто.

    Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

    Барселона – Реал – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Суарес, 10; 1:1 – Роналду, 14; 2:1 – Месси, 52; 2:2 – Бэйл, 72.

    Удаления: Роберто, 45 – нет.

    «Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, С. Роберто, Ракитич, Коутиньо (Семеду, 46), Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 58), Л. Суарес (Алькасер, 90+2), Месси.

    «Реал»: Навас, Начо (Лукас, 68), Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос (Ковачич, 84), Бэйл, Роналду (Асенсио, 46), Бензема.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 23:41
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 13:47

      Судья конечно начудил. В полном составе Барса бы одержала победу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 7 мая 2018, 08:45

      Судью надо за такое линчевать! Сломал игру, то вижу, то не вижу, и асисты его тоже геи

      2
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    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 7 мая 2018, 06:51

      Извечный вопрос - А судьи кто???

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 7 мая 2018, 02:12

      Да конечно судья то ещё творил, но! Удаление Роберто было не уместным! Раз удалил его за это так должен был удалять Бэйла.. Но нет.. Второй гол было нарушение.. Не поставил пенальти чистый на Марсело.. Но! Заметьте одну простую вещь.. Удалив Роберто не удалил Бэйла.. Не поставил пенальти на Марсело а в матче Баварии был пенальти с рукой Марсело.. Совпадение? Нет, всё возвращается Бумерангом.. Месси мог забивать ещё пару голов в десятером.. Не позволил Навас который в очередной раз тащит Реал.. Асенсио зазвездился после летних эль классико.. Раз на то пошло то как Бэйла так и Рамоса надо было удалять.. Так что несомненно чудило тот ещё но всё было почти по ровну.. Так что огрызаться на судью не имеет смысла, ведь играя в большинстве реал не то что забить реал даже коряво в пас играл что ещё там говорить.. Игра была классная и хорошая судья испортил матч А Так Барса с Чемпионством Реал с Финалом ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 мая 2018, 01:48

      Судья ошибался по хлеще чем наши

      1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 7 мая 2018, 00:22

      Давненько не приходилось видеть столько судейских косяков за матч

      2
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 7 мая 2018, 00:09

      Сколько это еще будет продолжаться , Опять Судьи за Реал играют )))

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 мая 2018, 00:07

      Браво Барса!....целый тайм играли в меньшинстве и выстояли

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 мая 2018, 00:05

      С интересом посмотрел Эль-Классико… Месси, Суарес, Роналду, Бейл, конечно, красавцы! Ещё чуть-чуть, и станут играть, как Фёдор Чалов! :-)))

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 мая 2018, 00:01

      Повезло...

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