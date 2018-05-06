Примера. «Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Реалом»

В центральном матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле разошлась миром с «Реалом». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Камп Ноу», завершилась вничью – 2:2.

Стоит отметить, что каталонская команда весь второй тайм играла в меньшинстве. Красную карточку получил защитник хозяев Серхи Роберто.

Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

Барселона – Реал – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Суарес, 10; 1:1 – Роналду, 14; 2:1 – Месси, 52; 2:2 – Бэйл, 72.

Удаления: Роберто, 45 – нет.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, С. Роберто, Ракитич, Коутиньо (Семеду, 46), Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 58), Л. Суарес (Алькасер, 90+2), Месси.

«Реал»: Навас, Начо (Лукас, 68), Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос (Ковачич, 84), Бэйл, Роналду (Асенсио, 46), Бензема.

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