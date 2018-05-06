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  • Примера. «Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Реалом»

Примера. «Барселона» в меньшинстве сыграла вничью с «Реалом»

6 мая 2018, 23:41
30

В центральном матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле разошлась миром с «Реалом». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Камп Ноу», завершилась вничью – 2:2.

Стоит отметить, что каталонская команда весь второй тайм играла в меньшинстве. Красную карточку получил защитник хозяев Серхи Роберто.

Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

Барселона – Реал – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Суарес, 10; 1:1 – Роналду, 14; 2:1 – Месси, 52; 2:2 – Бэйл, 72.

Удаления: Роберто, 45 – нет.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, С. Роберто, Ракитич, Коутиньо (Семеду, 46), Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 58), Л. Суарес (Алькасер, 90+2), Месси.

«Реал»: Навас, Начо (Лукас, 68), Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос (Ковачич, 84), Бэйл, Роналду (Асенсио, 46), Бензема.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (30)
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Сансей
1525639496
Топим за Ливерпуль в финале ЛЧ!!! Не дадим перхоти ни малейшего шанса!!!
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1525639524
Я много херни повидал в Испании ну то что было сегодня это вообще не объяснимо, обычный бомж со двора будет судить лучше чем это чмо. А ведь все так хорошо начиналось. Счет 2-2 с таким судейством это вполне нормально. Это классико больше на постановку было похоже чем на футбол.
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insider_retro
1525639546
Судья, безусловно, нафестивалил в обе стороны!..))
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KsiroN
1525639745
Зря Роберто удалили, а Бэйла нет, хотя и там и там красные чистейшие, испоганил игру конечно. Приятно удивила Барса в первые 20 минут второго тайма, дальше больше отбивались. Если бы не удаление или хотя-бы взаимные удаления то игра была бы равной. А так... Выстояли в конце и то отлично. Огорчил Паулиньо на 92 минуте, когда бежали два в одного, накосячил, могли до удара довести.
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Avaretz
1525639924
В таком супер матче арбитра не могли толкового найти.
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nelez
1525640330
Судья подыграл на барселону. Второй гол был забить после чистейшего фола суареса против Варпна. Не назначен 100 процентный гол. Хотья бы в этом матче не подыграли бы судьи. Ведь все было решено в турнирной тпблице. Но по привычке судьи не могут устоят. И еще . Почему пишут в меньшинсте ? Судья сам играл за барсу.
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cska-62
1525640741
С интересом посмотрел Эль-Классико… Месси, Суарес, Роналду, Бейл, конечно, красавцы! Ещё чуть-чуть, и станут играть, как Фёдор Чалов! :-)))
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a-rakhmatov
1525640871
Браво Барса!....целый тайм играли в меньшинстве и выстояли
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MaxiLeon
1525640979
Сколько это еще будет продолжаться , Опять Судьи за Реал играют )))
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zigbert
1525690026
Судья конечно начудил. В полном составе Барса бы одержала победу.
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