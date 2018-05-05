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  • Фернандеш и Фарфан – в атаке «Локомотива», впереди у «Зенита» сыграют Заболотный и Дриусси

Фернандеш и Фарфан – в атаке «Локомотива», впереди у «Зенита» сыграют Заболотный и Дриусси

5 мая 2018, 15:17
9

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 29 тура РФПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Ерохин, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

Поединок состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (9)
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серега кашин
1525523004
уровень заболотного это фнл
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insider_retro
1525523268
Игроки обеих команд прибудут на игру с отрешёнными каменными лицами, в наушниках и придавленные грузом ответственности за исход...)) Может разбегаются, да накидают на двоих 4-6 мячей, себе на радость, а нам в удовольствие?!..))
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Полная Канистра
1525524246
болотного и друсси сегодня на газоне прорвёт жутко будет
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KraB_EgoR
1525524397
заболотный, ерохин... жизнь - боль...
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woyser
1525525807
Думаю Заболотный сегодня забьёт.
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zigbert
1525526370
Составы что надо.Ждем интересной борьбы.
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Kokmarov
1525530347
Опять в составе Зенита минус 2 игрока, да и креативщиков нет, разве что Жирков, откуда тут 4-6 голов, а вот почему Локо не забивает - вопрос, наверно очень чемпионами хотят стать.
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