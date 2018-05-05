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    Фернандеш и Фарфан – в атаке «Локомотива», впереди у «Зенита» сыграют Заболотный и Дриусси

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 29 тура РФПЛ.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

    «Зенит»: Лодыгин, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Ерохин, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

    Поединок состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    05.05.2018 15:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 5 мая 2018, 17:25

      Опять в составе Зенита минус 2 игрока, да и креативщиков нет, разве что Жирков, откуда тут 4-6 голов, а вот почему Локо не забивает - вопрос, наверно очень чемпионами хотят стать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 16:19

      Составы что надо.Ждем интересной борьбы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 5 мая 2018, 16:10

      Думаю Заболотный сегодня забьёт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      KraB_EgoR 5 мая 2018, 15:46

      заболотный, ерохин... жизнь - боль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 мая 2018, 15:44

      болотного и друсси сегодня на газоне прорвёт жутко будет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 5 мая 2018, 15:27

      Игроки обеих команд прибудут на игру с отрешёнными каменными лицами, в наушниках и придавленные грузом ответственности за исход...))
      Может разбегаются, да накидают на двоих 4-6 мячей, себе на радость, а нам в удовольствие?!..))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 мая 2018, 15:23

      уровень заболотного это фнл

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > серега кашин 5 мая 2018, 15:27

      да и в ФНЛ не каждая команда его бы взяла

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > Garrincha58 5 мая 2018, 15:45

      Точно. Павлюченко заявил, что не против поиграть за Спартак-2. Пока никакой реакции. А уж он и сейчас пожалуй не хуже Заболотного.

      1
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