Фернандеш и Фарфан – в атаке «Локомотива», впереди у «Зенита» сыграют Заболотный и Дриусси

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 29 тура РФПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Ерохин, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

Поединок состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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