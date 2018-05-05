Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ренат Сабитов: «Стадион в Саранске уникален, неповторим»

    Полузащитник саранской «Мордовии» Ренат Сабитов поделился впечатлениями от стадиона в Саранске, построенного к чемпионату мира-2018 и на котором сейчас выступает мордовский клуб.

    «Красота не может не вдохновлять. Новый стадион – он уникален и неповторим, мне кажется. Качество газона меняется к лучшему, погода стоит хорошая, солнце», – сказал игрок.

    Среди прочих, в Саранске состоится матч чемпионата мира-2018 между сборными Ирана и Португалии.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2018 09:56
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 5 мая 2018, 15:35

      Для города сооружение красивое.Но как быть с командой?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 мая 2018, 12:18

      При нормальной ,имеющей честь и совесть власти,такого бы не произошло.Никогда! Дать денег на ненужный стадион загибающемуся,дотационному региону,откуда наиболее шустрые люди бегут на заработки в столицы! Дать только за то,что "правильно" рисовали выборы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 мая 2018, 10:44

      А что будет потом? Ржаветь? Или будет играть мордор во 2 дивизионе?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 мая 2018, 10:11

      Выкинутые деньги налогоплательщиков

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 5 мая 2018, 10:02

      К такому уникальному стадиону ещё бы команду соответствующей уникальности...
      А пока - не в коня корм...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 5 мая 2018, 09:51

      Дедура, Сабитов... Лента "Бомбардира" вернула нас в нулевые.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11