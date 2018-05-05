Ренат Сабитов: «Стадион в Саранске уникален, неповторим»

Полузащитник саранской «Мордовии» Ренат Сабитов поделился впечатлениями от стадиона в Саранске, построенного к чемпионату мира-2018 и на котором сейчас выступает мордовский клуб.

«Красота не может не вдохновлять. Новый стадион – он уникален и неповторим, мне кажется. Качество газона меняется к лучшему, погода стоит хорошая, солнце», – сказал игрок.

Среди прочих, в Саранске состоится матч чемпионата мира-2018 между сборными Ирана и Португалии.