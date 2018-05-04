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    «Манчестер Сити» опубликовал прощальное видео в честь Туре

    Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала прощальное видео в честь полузащитника Яя Туре, в котором вспомнила голы футболиста за команду.

    Сегодня стало известно, что ивуариец покинет «горожан» летом по истечении срока контракта. Хавбек защищал цвета английского клуба на протяжении восьми лет.

    «Не будем плакать. Обещаем», – говорится в сообщении.

    В составе «Сити» 34-летний Туре провел 315 матчей, забил 79 мячей и сделал 50 результативных передач.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    04.05.2018 18:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 5 мая 2018, 00:51

      Успехов Туре на новом месте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 мая 2018, 18:40

      В Донецк..ий..
      Металлург.

      0
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