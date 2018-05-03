УЕФА: «Российские журналисты на финале ЛЧ? Вопрос въезда на территорию Украины не в нашей юрисдикции»

УЕФА прокомментировал ситуацию с возможным запретом для российских журналистов на посещение финального матча Лиги чемпионов в Киеве.

«УЕФА отвечает за аккредитацию СМИ на финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА, которые пройдут в Киеве.

Как обычно, аккредитации выдаются на основании запросов, а не по национальному признаку, вне зависимости от местонахождения СМИ и без учета того, где журналист недавно побывал.

Однако вопрос въезда на территорию Украины находится в введении соответствующих органов власти. Поэтому у нас нет комментариев по этому поводу», – заявили в УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая. В нем сыграют «Реал» и «Ливерпуль».

Российских журналистов, которые побывали в Крыму, могут не пустить на финал Лиги чемпионов