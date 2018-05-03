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    УЕФА: «Российские журналисты на финале ЛЧ? Вопрос въезда на территорию Украины не в нашей юрисдикции»

    УЕФА прокомментировал ситуацию с возможным запретом для российских журналистов на посещение финального матча Лиги чемпионов в Киеве.

    «УЕФА отвечает за аккредитацию СМИ на финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА, которые пройдут в Киеве.

    Как обычно, аккредитации выдаются на основании запросов, а не по национальному признаку, вне зависимости от местонахождения СМИ и без учета того, где журналист недавно побывал.

    Однако вопрос въезда на территорию Украины находится в введении соответствующих органов власти. Поэтому у нас нет комментариев по этому поводу», – заявили в УЕФА.

    Финальный матч Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая. В нем сыграют «Реал» и «Ливерпуль».

    Российских журналистов, которые побывали в Крыму, могут не пустить на финал Лиги чемпионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2018 18:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 3 мая 2018, 21:08

      ...да по правде сказать, че мы там забыли? не надо ни кого отправлять...наших в финале нет, че там делать, васся??? народные деньги гарилкой под сальце пропивать? экономить надо! я бы тоже их, васся, не пустил, жи есть

      4
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 3 мая 2018, 20:30

      Бред полный, люди путешествуют с России и норм. Журналисты работают российские в Украине. Очередная ерунда чтобы устроить срач.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 3 мая 2018, 20:13

      А стоил ли смотреть? Реал всё равно победит! Просто так что ли спорный пенальти в ворота Юве ставили, а с Баварией не одного пендаля в РЕАЛьные ворота в обоих матчах.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 3 мая 2018, 20:09

      Я думаю - это далеко не последняя хохляцкая гадость... значит боятся нас...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 мая 2018, 19:58

      Да и мать её..городов русских..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 3 мая 2018, 19:43

      Простота, хуже воровства. ( Русская пословица.) Никто нас туда не пустит. Хоть и говорят спорт вне политики, да уж куда-там.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 мая 2018, 19:24

      может нам вообще его не покажут хо-хлы

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > Garrincha58 3 мая 2018, 19:39

      Посмотрим через другие страны. Это не проблема.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Garrincha58 4 мая 2018, 11:33

      Трансляции продает УЕФА, а не хохлы.

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