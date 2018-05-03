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  • УЕФА: «Российские журналисты на финале ЛЧ? Вопрос въезда на территорию Украины не в нашей юрисдикции»

УЕФА: «Российские журналисты на финале ЛЧ? Вопрос въезда на территорию Украины не в нашей юрисдикции»

3 мая 2018, 18:44
9

УЕФА прокомментировал ситуацию с возможным запретом для российских журналистов на посещение финального матча Лиги чемпионов в Киеве.

«УЕФА отвечает за аккредитацию СМИ на финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА, которые пройдут в Киеве.

Как обычно, аккредитации выдаются на основании запросов, а не по национальному признаку, вне зависимости от местонахождения СМИ и без учета того, где журналист недавно побывал.

Однако вопрос въезда на территорию Украины находится в введении соответствующих органов власти. Поэтому у нас нет комментариев по этому поводу», – заявили в УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая. В нем сыграют «Реал» и «Ливерпуль».

Российских журналистов, которые побывали в Крыму, могут не пустить на финал Лиги чемпионов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Ливерпуль Реал
Комментарии (9)
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Garrincha58
1525364642
может нам вообще его не покажут хо-хлы
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+50/-50
1525365818
Простота, хуже воровства. ( Русская пословица.) Никто нас туда не пустит. Хоть и говорят спорт вне политики, да уж куда-там.
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shinnik
1525366702
Да и мать её..городов русских..
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Старикан
1525367358
Я думаю - это далеко не последняя хохляцкая гадость... значит боятся нас...
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Отчаянный Пердун
1525367616
А стоил ли смотреть? Реал всё равно победит! Просто так что ли спорный пенальти в ворота Юве ставили, а с Баварией не одного пендаля в РЕАЛьные ворота в обоих матчах.
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kurt_cobain
1525368615
Бред полный, люди путешествуют с России и норм. Журналисты работают российские в Украине. Очередная ерунда чтобы устроить срач.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525370895
...да по правде сказать, че мы там забыли? не надо ни кого отправлять...наших в финале нет, че там делать, васся??? народные деньги гарилкой под сальце пропивать? экономить надо! я бы тоже их, васся, не пустил, жи есть
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