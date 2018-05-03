УЕФА: «Российские журналисты на финале ЛЧ? Вопрос въезда на территорию Украины не в нашей юрисдикции»

...да по правде сказать, че мы там забыли? не надо ни кого отправлять...наших в финале нет, че там делать, васся??? народные деньги гарилкой под сальце пропивать? экономить надо! я бы тоже их, васся, не пустил, жи есть
УЕФА прокомментировал ситуацию с возможным запретом для российских журналистов на посещение финального матча Лиги чемпионов в Киеве.
«УЕФА отвечает за аккредитацию СМИ на финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА, которые пройдут в Киеве.
Как обычно, аккредитации выдаются на основании запросов, а не по национальному признаку, вне зависимости от местонахождения СМИ и без учета того, где журналист недавно побывал.
Однако вопрос въезда на территорию Украины находится в введении соответствующих органов власти. Поэтому у нас нет комментариев по этому поводу», – заявили в УЕФА.
Финальный матч Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая. В нем сыграют «Реал» и «Ливерпуль».
Российских журналистов, которые побывали в Крыму, могут не пустить на финал Лиги чемпионов