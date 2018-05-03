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    Российских журналистов, которые побывали в Крыму, могут не пустить на финал Лиги чемпионов 

    Власти Украины могут запретить российским журналистам, которые побывали в Крыму, ДНР или ЛНР, проход на финал Лиги чемпионов в Киеве.

    «В первую очередь это касается лиц, которые посетили Крым через закрытые пункты пропуска. Эти люди нарушили украинское законодательство и не смогут освещать спортивное мероприятие из Киева, даже если у них будет аккредитация. Ограничения будут распространяться и на журналистов, которые побывали в непризнанных республиках», – заявил «Известиям» собеседник в украинских дипломатических кругах.

    В финале Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Ливерпуль». Матч пройдет 26 мая в Киеве.

    Источник: Известия

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    03.05.2018 16:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 3 мая 2018, 22:46

      Писал в 1 новости напишу в другой. Полный бред. Российские журналисты работают на територии Украины. А те,кто верят в эту херню - идиоты. Даже лайфньз пускают, хотя типы слегка ********.

      -1
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > kurt_cobain 19 мая 2018, 16:39

      Дизлайкнул журналист лайф ньюз

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 3 мая 2018, 19:27

      Этих хохлов ублюдков ниодного не пускать на ЧМ...... Сколько можно с этими выродками мучаться?... Достали.....

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 3 мая 2018, 19:25

      Не парьтесь, туда вообще никого из наших журналистов не пропустят. Это же не страна, а зазеркалье.

      1
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 3 мая 2018, 18:31

      Бред какой-то!Что боитесь все сало сожрут?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 мая 2018, 17:57

      А они туда собирались ехать?) Сомневаюсь... лишь бы потявкать.

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 3 мая 2018, 17:16

      ...а нашим корреспондентам и делать там нечего.

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 3 мая 2018, 17:12

      Интересно, как на это отреагирует ФИФА. Футбол как бы вне политики, но всем насрать, да?

      2
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > BRO_football 3 мая 2018, 18:21

      Похоже, что так и есть. Хочу пущу, хочу нет. Пора наконец принять УЕФА принципиальное решение раз и навсегда. Как только кто-то из представителей власти вякнул, что не пустит спортивных журналистов на финал, сразу же конкретные санкции. Дисквалификация футбольной федерации страны лет на 5 с последующими выводами. Начать надо сегодня и конкретно с хохлов!

      4
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > ilichkadr 3 мая 2018, 18:49

      Это если бы УЕФА, как западная структура, была объективной, однако ждать чего-то подобного от нее, мягко говоря, наивно. Кроме того, не совсем понятно, на кой н а ш и м журналистам ехать во враждебное квазигосударственное недоразумение даже на финал ЛЧ? Давно на подвалах в местном СБУшном гестапо не сидели? Но это так, мысли в письменном виде.

      -1
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      Рейтинг: +38

      Grindcore > sssrspartak 4 мая 2018, 12:00

      Бендеры это населённый пункт в Молдове. Степан БАндера был прихвостнем у немчуры.

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 3 мая 2018, 17:00

      - А сегодня, на финал ЛЧ в Киев, не все могут приехать...
      вернее приехать могут, не только лишЬ все...
      - малО ктО сможет этО сделатЬ...)))))

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