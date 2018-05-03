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  • Российских журналистов, которые побывали в Крыму, могут не пустить на финал Лиги чемпионов 

Российских журналистов, которые побывали в Крыму, могут не пустить на финал Лиги чемпионов 

3 мая 2018, 16:42
12

Власти Украины могут запретить российским журналистам, которые побывали в Крыму, ДНР или ЛНР, проход на финал Лиги чемпионов в Киеве.

«В первую очередь это касается лиц, которые посетили Крым через закрытые пункты пропуска. Эти люди нарушили украинское законодательство и не смогут освещать спортивное мероприятие из Киева, даже если у них будет аккредитация. Ограничения будут распространяться и на журналистов, которые побывали в непризнанных республиках», – заявил «Известиям» собеседник в украинских дипломатических кругах.

В финале Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Ливерпуль». Матч пройдет 26 мая в Киеве.

Источник: Известия
Лига чемпионов
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1525356028
- А сегодня, на финал ЛЧ в Киев, не все могут приехать... вернее приехать могут, не только лишЬ все... - малО ктО сможет этО сделатЬ...)))))
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BRO_football
1525356727
Интересно, как на это отреагирует ФИФА. Футбол как бы вне политики, но всем насрать, да?
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FaTeK1945ru
1525356996
...а нашим корреспондентам и делать там нечего.
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Cules2013
1525359459
А они туда собирались ехать?) Сомневаюсь... лишь бы потявкать.
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upiter622
1525361481
Бред какой-то!Что боитесь все сало сожрут?
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Антибиотик
1525364703
Не парьтесь, туда вообще никого из наших журналистов не пропустят. Это же не страна, а зазеркалье.
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qwera 1969
1525364860
Этих хохлов ублюдков ниодного не пускать на ЧМ...... Сколько можно с этими выродками мучаться?... Достали.....
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kurt_cobain
1525376819
Писал в 1 новости напишу в другой. Полный бред. Российские журналисты работают на територии Украины. А те,кто верят в эту херню - идиоты. Даже лайфньз пускают, хотя типы слегка ********.
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