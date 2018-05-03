Российских журналистов, которые побывали в Крыму, могут не пустить на финал Лиги чемпионов 

Власти Украины могут запретить российским журналистам, которые побывали в Крыму, ДНР или ЛНР, проход на финал Лиги чемпионов в Киеве.

«В первую очередь это касается лиц, которые посетили Крым через закрытые пункты пропуска. Эти люди нарушили украинское законодательство и не смогут освещать спортивное мероприятие из Киева, даже если у них будет аккредитация. Ограничения будут распространяться и на журналистов, которые побывали в непризнанных республиках», – заявил «Известиям» собеседник в украинских дипломатических кругах.

В финале Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Ливерпуль». Матч пройдет 26 мая в Киеве.