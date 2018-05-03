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    SkySports потерял право транслировать Ла Лигу после 20 лет сотрудничества

    Британский медийный холдинг SkySports больше не будет транслировать испанский чемпионат на своих каналах. Стороны не смогли договориться – англичане предлагали 18 миллионов фунтов стерлингов, но этого оказалось недостаточно для руководства испанского футбола.

    Стороны сотрудничали до этого на протяжении 20 лет. Теперь на территории Великобритании трансляцией матчей Примеры будет заниматься компания «Элевен Спортс», принадлежащая владельцу клуба «Лидс Юнайтед». Контракт между сторонами подписан на три сезона.

    Источник: Daily Mail

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    03.05.2018 09:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 18:50

      Для нас не столь важно какая кампания будет вести трансляцию.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 мая 2018, 13:02

      Что то Испанцы распетушились, с начало МАТЧ теперь SkySports.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 3 мая 2018, 09:54

      Кто-то теряет из-за неуступчивости, а кто-то находит, пользуясь случаем и идя на компромисс!..

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