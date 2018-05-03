SkySports потерял право транслировать Ла Лигу после 20 лет сотрудничества

Британский медийный холдинг SkySports больше не будет транслировать испанский чемпионат на своих каналах. Стороны не смогли договориться – англичане предлагали 18 миллионов фунтов стерлингов, но этого оказалось недостаточно для руководства испанского футбола.

Стороны сотрудничали до этого на протяжении 20 лет. Теперь на территории Великобритании трансляцией матчей Примеры будет заниматься компания «Элевен Спортс», принадлежащая владельцу клуба «Лидс Юнайтед». Контракт между сторонами подписан на три сезона.